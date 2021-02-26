Botafogo anuncia a contratação do meio-campista Pedro Castro

Na tarde desta sexta-feira, o Botafogo anunciou a contratação do volante Pedro Castro. O jogador, que pertence à Tombense, chega por empréstimo válido até o fim de 2021. O nome do atleta já saiu no Boletim Informativo (BID) da CBF, portanto, já está regularizado para estrear pelo Glorioso.+ Botafogo renova contratos e espinha dorsal do time feminino será mantidaPedro Castro já participa de algumas atividade nas áreas internas do estádio Nilton Santos. O volante será integrado nas atividades comandadas pelo técnico Marcelo Chamusca a partir desta semana.