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futebol

Botafogo anuncia a contratação do meio-campista Pedro Castro

Jogador, que pertence à Tombense, chega por empréstimo e tem contrato válido até o fim de 2021. O nome já foi publicado no BID...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 15:57

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 15:57
Crédito: Divulgação/Botafogo
Na tarde desta sexta-feira, o Botafogo anunciou a contratação do volante Pedro Castro. O jogador, que pertence à Tombense, chega por empréstimo válido até o fim de 2021. O nome do atleta já saiu no Boletim Informativo (BID) da CBF, portanto, já está regularizado para estrear pelo Glorioso.+ Botafogo renova contratos e espinha dorsal do time feminino será mantidaPedro Castro já participa de algumas atividade nas áreas internas do estádio Nilton Santos. O volante será integrado nas atividades comandadas pelo técnico Marcelo Chamusca a partir desta semana.
Esta foi a segunda contratação oficializada pelo Botafogo. O atacante Ronald, ex-Botafogo de Ribeirão Preto, foi anunciado pelo Alvinegro Carioca no dia 20 de fevereiro.

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