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Botafogo anuncia a contratação do lateral Rafael Carioca

Rafael Carioca já trabalhou com o treinador Marcelo Chamusca e possui dois acessos para a primeira divisão no currículo...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 18:06

LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2021 às 18:06
Crédito: Divulgação/Botafogo
Na tarde desta quinta-feira, o Botafogo anunciou a contratação do lateral-esquerdo Rafael Carioca. O jogador já está regularizado para fazer a estreia pelo Glorioso, uma vez que teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Ele estava no Vitória, mas rescindiu com o clube baiano para fechar com o Alvinegro até o fim desta temporada.> Lesionados do Botafogo evoluem; Cavalieri e Hugo entram em transiçãoA necessidade por um jogador da posição já era reconhecida internamente dentro do clube. Após o empate contra o Bangu por 0 a 0, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca, o treinador Marcelo Chamusca revelou que o Botafogo já buscava um lateral-esquerdo.
- Em relação a lateral-esquerda, independente das lesões, já está no nosso planejamento buscar um jogador para a posição, o que não está fácil. Porque o mercado está muito difícil nesse momento, e a gente está analisando todas as possibilidades.
Para a posição, o Botafogo conta hoje com Hugo, Guilherme Santos e Paulo Victor. Além deles, o zagueiro Sousa também atuou improvisado na posição, quando os dois primeiros estavam lesionados.
Rafael Carioca tem dois acessos para a Série A na carreira. Em 2017, com o Ceará, onde trabalhou com o técnico Marcelo Chamusca, e em 2019, com Red Bull Bragantino.
Além do Vitória, Rafael soma passagens por times como Vila Nova, Internacional, Resende, Caxias, Paraná, Ceará, CRB, Red Bull Brasil e Red Bull Bragantino. Segundo o site ogol, ele marcou 12 gols em 251 partidas disputadas no profissional.

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