Botafogo anuncia a contratação do lateral Rafael Carioca

Crédito: Divulgação/Botafogo

Na tarde desta quinta-feira, o Botafogo anunciou a contratação do lateral-esquerdo Rafael Carioca. O jogador já está regularizado para fazer a estreia pelo Glorioso, uma vez que teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Ele estava no Vitória, mas rescindiu com o clube baiano para fechar com o Alvinegro até o fim desta temporada.> Lesionados do Botafogo evoluem; Cavalieri e Hugo entram em transiçãoA necessidade por um jogador da posição já era reconhecida internamente dentro do clube. Após o empate contra o Bangu por 0 a 0, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca, o treinador Marcelo Chamusca revelou que o Botafogo já buscava um lateral-esquerdo.

- Em relação a lateral-esquerda, independente das lesões, já está no nosso planejamento buscar um jogador para a posição, o que não está fácil. Porque o mercado está muito difícil nesse momento, e a gente está analisando todas as possibilidades.

Para a posição, o Botafogo conta hoje com Hugo, Guilherme Santos e Paulo Victor. Além deles, o zagueiro Sousa também atuou improvisado na posição, quando os dois primeiros estavam lesionados.

Rafael Carioca tem dois acessos para a Série A na carreira. Em 2017, com o Ceará, onde trabalhou com o técnico Marcelo Chamusca, e em 2019, com Red Bull Bragantino.