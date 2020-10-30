Botafogo anuncia a contratação de José Welison, ex-Atlético-MG

O Botafogo anunciou mais um reforço para a temporada. Trata-se de José Welison, meio-campista que chega por empréstimo até maio de 2021 junto ao Atlético-MG. O reforço foi oficializado nas redes sociais do clube de General Severiano nesta quinta-feira.
Os salários serão divididos entre as duas equipes. José Welison vai se reapresentar ao elenco do Glorioso ainda esta semana após a realização de exames médicos.
Desta forma, o elenco do Botafogo ganha uma nova opção para o meio-campo. Antes, apenas Cícero fazia a função de primeiro volante - Rafael Forster, zagueiro de origem, chegou a ocupar o setor de forma improvisada.