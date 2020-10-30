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futebol

Botafogo anuncia a contratação de José Welison, ex-Atlético-MG

Meio-campista chega por empréstimo ao clube de General Severiano até maio de 2021...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 22:23

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 22:23
Crédito: Divulgação/Botafogo
O Botafogo anunciou mais um reforço para a temporada. Trata-se de José Welison, meio-campista que chega por empréstimo até maio de 2021 junto ao Atlético-MG. O reforço foi oficializado nas redes sociais do clube de General Severiano nesta quinta-feira.
Os salários serão divididos entre as duas equipes. José Welison vai se reapresentar ao elenco do Glorioso ainda esta semana após a realização de exames médicos.
Desta forma, o elenco do Botafogo ganha uma nova opção para o meio-campo. Antes, apenas Cícero fazia a função de primeiro volante - Rafael Forster, zagueiro de origem, chegou a ocupar o setor de forma improvisada.

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