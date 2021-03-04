Botafogo anuncia a contratação de Jonathan, lateral-direito ex-Coritiba

Já esperado, Jonathan foi oficializado pelo Botafogo. Nesta quinta-feira, o lateral-direito foi anunciado pelo clube, cujo vínculo é válido até dezembro de 2021. Ele tem 28 anos e atuou pelo Coritiba no último Campeonato Brasileiro.
- Jonathan é Fogo! Lateral chega para reforçar o Botafogo na temporada 2021! Seja bem-vindo e sucesso com a camisa do Clube Mais Tradicional! - informou o Botafogo, através de suas redes sociais.
Jonathan pode atuar nas duas laterais da equipe do treinador Marcelo Chamusca. A iniciar os treinos nesta quinta, o defensor ainda não está regularizado, portanto, segue sem definição de quando estreará pelo Botafogo.
O jogador chega para tentar preencher a lacuna de uma posição que trouxe dor de cabeça para o clube durante a temporada passada. Nenhum lateral-direito conseguiu se confirmar como titular absoluto em 2020/21, sendo que Kevin - o mais frequente no setor - não conta com prestígio da torcida.
Em tempo: o próximo jogo do Botafogo será nesta segunda-feira, contra o Resende, às 21h, no Estádio Nilton Santos e pela 2ª rodada da Taça Guanabara.