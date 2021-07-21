Botafogo anuncia a contratação de Enderson Moreira

Enderson Moreira é o novo técnico do Botafogo. Minutos após a derrota para o Goiás por 2 a 0, nesta terça-feira, pela 13ª rodada da Série B do Brasileirão, o Alvinegro anunciou que fechou com um novo comandante nas redes sociais.
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O técnico chega ao Rio de Janeiro para começar a treinar a equipe e fechar os últimos detalhes burocráticos. Enderson já estará à beira do campo na partida contra o Confiança, no próximo sábado, pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão.Durcesio Mello, presidente do Alvinegro, havia comunicado, antes do duelo contra o Goiás, que a expectativa era de anunciar um novo técnico até quarta-feira. Dito e feito: o Botafogo fechou com Enderson.
O clube, contudo, buscou outras opções durante este período de uma semana desde a demissão de Marcelo Chamusca. Lisca, principalmente, Dorival Júnior e Vanderlei Luxemburgo foram alguns dos nomes perguntados pela diretoria, mas que não resultaram em sucesso.