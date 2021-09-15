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Botafogo alcança melhor colocação em interações semanais no Twitter na história

Em boa fase na Série B do Brasileirão, Alvinegro foi o quarto clube com mais interações na rede social no Brasil, alcançando melhor posição de sua história...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 14:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2021 às 14:54
Crédito: Botafogo é o 3º colocado na Série B do Brasileirão (Vítor Silva/Botafogo
A boa fase do Botafogo na Série B do Brasileirão está refletindo fora de campo. Com 100% de aproveitamento no segundo turno da competição, o Alvinegro colhe frutos nas redes sociais: o Glorioso foi o quarto clube no Brasil com mais interações no Twitter e sétimo, contando com os resultados de Facebook e Instagram, na última semana.
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O Botafogo teve 378 mil interações, ficando atrás apenas de Flamengo, Corinthians e São Paulo. Esse foi o melhor resultado da história para o clube de General Severiano. O levantamento foi divulgado pelo portal "Marketing Esportivo" na tarde desta quarta-feira.Em termos gerais, com os resultados das três principais redes sociais, o Alvinegro foi o sétimo melhor, com 1,77 milhão de interações totais. No Facebook, o clube foi o 6º colocado, com 154 mil; já no Instagram, ocupou a 8ª posição, com 1,24 milhão de interações.
Os bons resultados dentro de campo vêm refletindo no alcance digital. O Botafogo vem tendo um crescimento exponencial nas redes sociais nos últimos meses e, agora, alcançou um resultado expressivo.

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