Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo: ainda em transição, Chay vai ao campo pela primeira vez em 2022

Sequer utilizando chuteiras e apenas com corridas leves, meio-campista avança em transição após realização de cirurgia no joelho no fim do ano passado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jan 2022 às 13:48

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 13:48

Chay trabalha para retornar ao Botafogo. O meio-campista fez trabalhos no gramado pela primeira vez em 2022 no treino deste domingo, realizado no Estádio Nilton Santos. O camisa 14 ainda está em transição e caminha a passos leves em recuperação de uma cirurgia.+ Erison é oficializado e negócio com Luiz Adriano 'esfria': veja chegadas, saídas e sondagens do Botafogo
O atleta realizou um processo cirúrgico no fim do ano passado para 'corrigir' problemas no joelho. Não havia lesão no local, o procedimento visou melhoras no local. Chay continua em recuperação.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
Até agora, o meia ficou apenas fazendo trabalhos na academia e fisioterapia. Com o avanço, foi ao gramado pela primeira vez. A coisa ainda é leve: ele sequer utilizou chuteiras. Com tênis de corrida, apenas trotou em volta do campo ao lado de Fábio Azevedo, fisioterapeuta do Glorioso.
Consequentemente, Chay não fez nenhum treino tático ou físico com Enderson Moreira na temporada. Ele está fora dos primeiros jogos do Botafogo no Carioca. Para a posição, Juninho, destaque do time sub-20 em 2021, deve receber chance.
O Botafogo adota paciência com Chay, dando o tempo necessário para o meia responder ao tratamento. O jogador atuou 'no sacrifício' em vários jogos da última Série B do Brasileirão. O planejamento é que ele esteja em alto nível físico em 2022.
Crédito: ChayaoladodeFábioAzevedo,fisioterapeutadoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados