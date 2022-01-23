Botafogo: ainda em transição, Chay vai ao campo pela primeira vez em 2022

Chay trabalha para retornar ao Botafogo. O meio-campista fez trabalhos no gramado pela primeira vez em 2022 no treino deste domingo, realizado no Estádio Nilton Santos. O camisa 14 ainda está em transição e caminha a passos leves em recuperação de uma cirurgia.+ Erison é oficializado e negócio com Luiz Adriano 'esfria': veja chegadas, saídas e sondagens do Botafogo

O atleta realizou um processo cirúrgico no fim do ano passado para 'corrigir' problemas no joelho. Não havia lesão no local, o procedimento visou melhoras no local. Chay continua em recuperação.

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Até agora, o meia ficou apenas fazendo trabalhos na academia e fisioterapia. Com o avanço, foi ao gramado pela primeira vez. A coisa ainda é leve: ele sequer utilizou chuteiras. Com tênis de corrida, apenas trotou em volta do campo ao lado de Fábio Azevedo, fisioterapeuta do Glorioso.

Consequentemente, Chay não fez nenhum treino tático ou físico com Enderson Moreira na temporada. Ele está fora dos primeiros jogos do Botafogo no Carioca. Para a posição, Juninho, destaque do time sub-20 em 2021, deve receber chance.

O Botafogo adota paciência com Chay, dando o tempo necessário para o meia responder ao tratamento. O jogador atuou 'no sacrifício' em vários jogos da última Série B do Brasileirão. O planejamento é que ele esteja em alto nível físico em 2022.