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Botafogo ainda aguarda liberação da Prefeitura para ter retorno do público na Série B

Diretoria do Alvinegro protocolou, nesta terça-feira, pedido junto à Secretaria Municipal de Saúde do Rio para ter torcida na partida contra o Sampaio Corrêa, no domingo
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LanceNet

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Publicado em 

21 set 2021 às 21:39

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 21:39

Crédito: Divulgação/Twitter do Botafogo
O Botafogo formalizou o interesse em ter a volta dos torcedores. O clube informou, por meio da assessoria de imprensa, que protocolou o plano para ter o retorno do público no Estádio Nilton Santos, palco da partida contra o Sampaio Corrêa no próximo domingo, pela 25ª rodada da Série B do Brasileirão.
>>> Veja a tabela da Série B e simule os resultados dos próximos jogosA diretoria do Alvinegro teve uma reunião com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio e colocou o plano que possui para a parte operacional da partida no papel. Agora, o clube aguarda o retorno da Prefeitura se poderá contar ou não com o torcedor.
Caso seja aprovado, a partida será considerado um evento-teste pela Prefeitura no retorno das atividades diante do avanço da vacinação contra a Covid-19.
>>> Veja mais informações do mercado da bola
Confira na íntegra a nota do Botafogo:
"O Botafogo protocolou nesta terça-feira, em reunião na Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), o plano operacional para enquadramento da partida entre Botafogo e Sampaio Corrêa, no domingo (26/9), no Estádio Nilton Santos, como evento-teste nos moldes definidos pelo Decreto Rio nº 49336 de 26 de Agosto de 2021, conforme deliberado pelo Conselho Técnico da CBF.
Assim que a SMS aprovar o plano operacional, o Botafogo irá divulgar o serviço da partida com informações sobre a comercialização de ingressos, acesso de sócios e todas as adequações necessárias para atendimento ao novo protocolo em virtude da COVID-19."

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