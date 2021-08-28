Botafogo afasta 'fantasma' como visitante e impõe primeira derrota do Coritiba no Couto Pereira na Série B

Crédito: Divulgação/Botafogo

Um resultado para chegar com o "pé na porta" e avisar que a intenção é brigar por mais. O Botafogo venceu o Coritiba no Couto Pereira por 1 a 0 na última sexta-feira e, mais do que nunca, confirmou que chegou para disputar uma vaga no G4 da Série B do Brasileirão.

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Além de ter superado o líder da competição e ter entrado na zona de classificação à próxima Série A, o Botafogo fez o Coritiba amargar a primeira derrota no Couto Pereira neste Campeonato Brasileiro.

Até então, o Botafogo apresentava muitas dificuldades para se impor fora do Rio de Janeiro - não à toa, foi um dos piores visitantes do primeiro turno. Contra o líder e um território de força de uma boa equipe, deixou tudo isto para trás e conquistou um resultado importante ainda somando com bons conceitos dentro de campo.O time já igualou a quantidade de vitórias conquistadas fora de casa no primeiro turno mesmo tendo jogado longe do Rio de Janeiro pela primeira vez na segunda metade do campeonato : uma.