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Botafogo abre venda de ingressos e muda o protocolo para a partida contra o CRB

Somente pessoas com vacinação completa terão acesso ao estádio, mas não será mais necessário a realização de teste de antígeno para Covid-19
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LanceNet

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Publicado em 

05 out 2021 às 22:21

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 22:21

Crédito: Divulgação/Twitter do Botafogo
O Botafogo iniciou a venda de ingressos para a partida contra o CRB, que acontece nesta sexta-feira, às 19h, pela Série B. O clube atendeu ao pedido do torcedor e decidiu mudar o protocolo de acesso ao Estádio Nilton Santos. Agora, somente pessoas com vacinação completa poderão ingressar no estádio. Por outro lado, não será mais necessário a apresentação de teste de antígeno antes do evento.> Confira a tabela e os jogos da Série B
Para acessar o estádio, o torcedor deve estar com o ciclo vacinal completo e fazer o upload do comprovante no site indicado (https://www.veussaude.com.br/validavacinabotafogo).
Para pessoas acima de 60 anos, o esquema vacinal completo é após os 14 dias da aplicação da dose de reforço. Para pessoas de 15 a 59 anos, o esquema inclui as duas doses ou dose única (nos casos indicados pelo fabricante) e mais 14 dias após a aplicação da última dose. Menores de 15 anos não poderão acessar ao evento.
Igual nas duas últimas partidas no Nilton Santos, o Botafogo liberou uma carga de 4.999 ingressos à venda. Não haverá postos físicos para a venda dos ingressos. O valor do ingresso é de R$60,00 a inteira, e R$30,00 a meia-entrada. Sócio-torcedor do clube possui descontos nos valores.

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