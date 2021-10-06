Botafogo abre venda de ingressos e muda o protocolo para a partida contra o CRB

Crédito: Divulgação/Twitter do Botafogo

O Botafogo iniciou a venda de ingressos para a partida contra o CRB, que acontece nesta sexta-feira, às 19h, pela Série B. O clube atendeu ao pedido do torcedor e decidiu mudar o protocolo de acesso ao Estádio Nilton Santos. Agora, somente pessoas com vacinação completa poderão ingressar no estádio. Por outro lado, não será mais necessário a apresentação de teste de antígeno antes do evento.> Confira a tabela e os jogos da Série B

Para acessar o estádio, o torcedor deve estar com o ciclo vacinal completo e fazer o upload do comprovante no site indicado (https://www.veussaude.com.br/validavacinabotafogo).

Para pessoas acima de 60 anos, o esquema vacinal completo é após os 14 dias da aplicação da dose de reforço. Para pessoas de 15 a 59 anos, o esquema inclui as duas doses ou dose única (nos casos indicados pelo fabricante) e mais 14 dias após a aplicação da última dose. Menores de 15 anos não poderão acessar ao evento.