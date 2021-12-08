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Botafogo abre chamada de concorrência em busca de consultoria para Lei Geral de Proteção de Dados

Liderado por Jorge Braga, Alvinegro continua atrás parceiros para questões fora de campo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 dez 2021 às 20:09

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 20:09

O Botafogo segue buscando parceiros para questões fora de campo. O clube anunciou, na tarde desta quarta-feira, uma chamada de concorrência para atender necessidades de adequação do Alvinegro à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.+ Durcesio garante permanências de Enderson e Freeland e diz que clube está perto de anunciar 'recursos'
O clube estará disponível a receber propostas de empresas enviarem propostas e projetos. O Alvinegro espera apresentações na prestação de serviços de consultoria técnica e jurídica, desenvolvimento e implementação de ações que o clube entende como necessárias. Jorge Braga, CEO do Glorioso, valorizou isto.
– O Botafogo encara com extrema responsabilidade as linhas da LGPD e quer ser referência na proteção de dados e informações, buscando uma consultoria especializada para ajudar nesse processo que passa por uma mudança cultural e alinhamento às boas práticas de Governança, a nossa obsessão na gestão do Clube - destacou.
A 'LGPD' diz respeito sobre o tratamento e proteção dos dados proteções, também incluindo o meio digital, seja por pessoal física ou jurídica. Os fundamentos da lei são o respeito à privacidade, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião e o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação.
Crédito: JorgeBragavalorizouação(Foto:VítorSilva/Botafogo

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