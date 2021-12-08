Botafogo abre chamada de concorrência em busca de consultoria para Lei Geral de Proteção de Dados

O Botafogo segue buscando parceiros para questões fora de campo. O clube anunciou, na tarde desta quarta-feira, uma chamada de concorrência para atender necessidades de adequação do Alvinegro à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.+ Durcesio garante permanências de Enderson e Freeland e diz que clube está perto de anunciar 'recursos'

O clube estará disponível a receber propostas de empresas enviarem propostas e projetos. O Alvinegro espera apresentações na prestação de serviços de consultoria técnica e jurídica, desenvolvimento e implementação de ações que o clube entende como necessárias. Jorge Braga, CEO do Glorioso, valorizou isto.

– O Botafogo encara com extrema responsabilidade as linhas da LGPD e quer ser referência na proteção de dados e informações, buscando uma consultoria especializada para ajudar nesse processo que passa por uma mudança cultural e alinhamento às boas práticas de Governança, a nossa obsessão na gestão do Clube - destacou.

A 'LGPD' diz respeito sobre o tratamento e proteção dos dados proteções, também incluindo o meio digital, seja por pessoal física ou jurídica. Os fundamentos da lei são o respeito à privacidade, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião e o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação.