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futebol

Boselli sofre fratura na face, será operado e deve ser desfalque

Atacante levou pancada no rosto e acabou sendo substituído ainda no primeiro tempo contra o Oeste, em Barueri. Timão conseguiu a classificação para o mata-mata...

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 23:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jul 2020 às 23:01
O atacante Mauro Boselli será submetido a uma cirurgia nesta segunda-feira. O Corinthians informou que o argentino de 35 anos teve uma fratura na face durante a partida deste domingo, na Arena Barueri, depois de um choque com o zagueiro do adversário. O atacante acabou sendo substituído por Mateus Vital.
Internado no Hospital São Luiz, do Morumbi, ele deve desfalcar o Corinthians na partida de quartas de final do Paulistão contra o Red Bull Bragantino. A data e o horário do confronto ainda não foi definida. Ele deve utilizar uma placa no rosto.

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