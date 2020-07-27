Boselli sofre fratura na face, será operado e deve ser desfalque

O atacante Mauro Boselli será submetido a uma cirurgia nesta segunda-feira. O Corinthians informou que o argentino de 35 anos teve uma fratura na face durante a partida deste domingo, na Arena Barueri, depois de um choque com o zagueiro do adversário. O atacante acabou sendo substituído por Mateus Vital.
Internado no Hospital São Luiz, do Morumbi, ele deve desfalcar o Corinthians na partida de quartas de final do Paulistão contra o Red Bull Bragantino. A data e o horário do confronto ainda não foi definida. Ele deve utilizar uma placa no rosto.