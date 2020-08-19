Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Borussia Dortmund anuncia Reinier por duas temporadas emprestado

Meia-atacante do Real Madrid irá se juntar ao jovem elenco alemão com Sancho, Haaland e Bellingham para buscar se desenvolver no futebol europeu e retornar à Madri no futuro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2020 às 10:03

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 10:03

Crédito: Divulgação
O Borussia Dortmund anunciou em suas redes sociais a contratação de Reinier, do Real Madrid, por empréstimo de duas tempodadas. A joia de 18 anos será lapidada pela equipe alemã antes de retornar ao clube merengue para conquistar espaço na equipe principal.Em suas primeiras palavras como jogador do Dortmund, Reinier se mostrou entusiasmado.
- Estou feliz por estar com o Borussia Dortmund. O clube é conhecido por apostas nos jogadores jovens e por torná-los melhores. Quero aprender muito aqui, jogar e ajudar a equipe a ter sucesso. Espero que tenhamos muitos momentos felizes juntos.
Michael Zorc, diretor esportivo dos aurinegros, elogiou o brasileiro que teve grande destaque no Flamengo, onde foi revelado, mas também no Real Madrid Castilla, com gols e assistências.
- Reinier é um jogador que traz um enorme talento e pode ser utilizado em várias posições no ataque. Estamos observando o menino há mais de dois anos, ele tem grande habilidade técnica, mas também uma boa robustez física. Daremos a ele o tempo que precisar para se acostumar com o futebol profissional alemão.
Sem espaço no time principal por conta da cota de jogadores extracomunitários, Reinier terá a oportunidade de somar mais minutos em campo, se desenvolver e se adaptar no futebol europeu. O brasileiro é uma das maiores promessas do futebol mundial.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pela primeira vez, lista tríplice para o TRE-ES vai ser composta só por mulheres
Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados