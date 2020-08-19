Borussia Dortmund anuncia Reinier por duas temporadas emprestado

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O Borussia Dortmund anunciou em suas redes sociais a contratação de Reinier, do Real Madrid, por empréstimo de duas tempodadas. A joia de 18 anos será lapidada pela equipe alemã antes de retornar ao clube merengue para conquistar espaço na equipe principal.Em suas primeiras palavras como jogador do Dortmund, Reinier se mostrou entusiasmado.

- Estou feliz por estar com o Borussia Dortmund. O clube é conhecido por apostas nos jogadores jovens e por torná-los melhores. Quero aprender muito aqui, jogar e ajudar a equipe a ter sucesso. Espero que tenhamos muitos momentos felizes juntos.

Michael Zorc, diretor esportivo dos aurinegros, elogiou o brasileiro que teve grande destaque no Flamengo, onde foi revelado, mas também no Real Madrid Castilla, com gols e assistências.

- Reinier é um jogador que traz um enorme talento e pode ser utilizado em várias posições no ataque. Estamos observando o menino há mais de dois anos, ele tem grande habilidade técnica, mas também uma boa robustez física. Daremos a ele o tempo que precisar para se acostumar com o futebol profissional alemão.