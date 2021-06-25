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Bonucci analisa e diz que Áustria é mais complicada que os adversários anteriores na Eurocopa

Capitão da Itália analisou o confronto duro pelas oitavas de finais da Eurocopa...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 17:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2021 às 17:43
Crédito: Handout / UEFA / AFP
Capitão e xerife da zaga italiana que ainda não foi vazada na Eurocopa, Bonucci foi o escolhido para dar a entrevista coletiva desta sexta-feira, dia que antecede o duelo entre Itália e Áustria, pelas oitavas de finais da Euro, que acontece neste sábado, no Estádio de Wembley, ás 16h (de Brasília).Bonucci analisou os jogos da Azzurra até o presente momento na Eurocopa, e após elogiar o desempenho, afirmou que a Áustria será a adversária mais complicada para a sua equipe na competição até aqui.
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- No sistema de jogo em campo, sim. Sinceramente, sim. Eles têm um jogo coletivo importante e individualidades também importantes. A Áustria tem um jeito muito "alemão" de jogar, agressão com a bola perdida, ritmo acelerado, pressão lá na frente. Acho que está em um nível acima das três seleções que enfrentamos até agora - afirmou Bonucci, que enfrentou Turquia, Suiça e Gales na fase de grupos. O zagueiro da Juventus também falou sobre Marko Arnautovic, polêmico atacante da Áustria, que afirmou que não tem medo da Itália. O zagueiro foi político e afirmou que entende a importância do jogo deste sábado para o time austríaco.
- É justo. Eles seguramente dão essas declarações quando têm uma partida importante pela frente. Temos máximo respeito pela Áustria. Eles têm jogadores de qualidade para fazer essa partida. Estamos prontos para jogar o nosso futebol - finalizou.

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