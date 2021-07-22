Bom para ninguém: CSA e Vasco lutam contra o gramado e empatam no Rei Pelé pela Série B

CSA, Vasco e o gramado do Estádio Rei Pelé. Estes foram os três oponentes da batalha tríplice que aconteceu em Maceió (AL), na noite desta quarta-feira, pela Série B do Brasileiro. A emoção até existiu, mas com a bola sofrendo devido à disfuncional drenagem do campo após a chuva na capital do estado. O jogo? Ah, terminou 2 a 2. Resultado ruim para os dois times. E indiferente para o palco do que se propôs a ser uma partida de futebol. Marquinhos Gabriel e Daniel Amorim marcaram para o Cruz-Maltino, enquanto Gabriel e Ernandes fizeram para os donos da casa.
Com o resultado, o Vasco fica em 8º lugar, a cinco pontos do G4 da competição, enquanto o CSA caiu para 12º. O Cruz-Maltino volta a entrar em campo no sábado, às 21h, contra o Guarani, em São Januário. No mesmo dia, o CSA tem pela frente o Vitória, no Rei Pelé, também às 21h.
Problema e gol precocesAntes de o jogo começar, no aquecimento, Andrey sofreu uma lesão e precisou ser substituído por Bruno Gomes. E havia chovido forte em Maceió. A drenagem do gramado funcionou pouco. Prometia ser um jogo modorrento, mas, logo aos quatro minutos, Cano recebeu lançamento de Zeca, Matheus Felipe estava na marcação. Só que o zagueiro escorreu no gramado e o centroavante aproveitou para chutar ainda de fora da área. O goleiro Lucas Frigeri bateu roupa, Gabriel Pec se jogou e conseguiu tocar para Marquinhos Gabriel. O aniversariante só precisou escorar para o gol. Houve impedimento na hora do último passe, mas o gol foi validado.
CSA reageAos 20, Renato Cajá cobrou escanteio, a bola enganou Vanderlei e foi no travessão. Com o campo encharcado, bola parada seria uma opção para os dois times. Contudo, foi com a bola rolando que o time da casa empatou. Numa jogada que passou por apenas três jogadores - gramado molhado, passes longos -, Dellatorre lançou Gabriel, que avançou e encobriu Vanderlei, aos 28 minutos. Dez minutos depois, o mesmo Gabriel chutou forte, mas o goleiro cruz-maltino defendeu. E teve que trabalhar também aos 41, quando Silas chutou praticamente sem ângulo. Domínio alagoano na segunda metade da primeira etapa.
Melhorou?O segundo tempo começou com o gramado pouco melhor e com um equilíbrio maior do que o final do primeiro. E aos sete minutos, Silas cobrou forte uma falta de longe. A bola chegou pererecando, Vanderlei afastou como deu e Ernandes, estreante da noite, chutou forte para virar a partida. O jogo seguiu em ritmo pouco vistoso até que, aos 27 minutos, Zeca recebeu de Gabriel Pec na linha de fundo e cruzou para uma testada inapelável de Daniel Amorim.
Não melhorou tantoSó na reta final do jogo o gramado começou a melhorar, mas faltaram técnica e perna a ambas as equipes. Alexandre Gomes comandou um Vasco que terá Lisca como treinador a partida de sexta-feira.
FICHA TÉCNICACSA 2 X 2 VASCO
Estádio: Rei Pelé, em Maceió (AL)Data e hora: 31 de julho de 2021, às 21h30Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)Cartões amarelos: Silas (CSA); Cano, Bruno Gomes e MT (VAS)Cartões vermelhos: não houve
GOLS: Marquinhos Gabriel (4'/1ºT 0-1), Gabriel (28'/1ºT), Ernandes (7'/2ºT 2-1) e Daniel Amorim (27'/2ºT 2-2)
CSA: Lucas Frigeri, Yuri, Matheus Felipe, Lucão e Ernandes; Geovane, Silas (Reinaldo, 30'/2ºT) e Renato Cajá (Dudu Beberibe, 30'/2ºT); Gabriel (Ewerthon, 24'/2ºT), Bruno Mota e Dellatorre (Yago, 20'/2ºT) - Técnico: Ney Franco.
VASCO: Vanderlei, Zeca, Ernando, Leandro Castan e Riquelme (Léo Jabá, 13'/2ºT); Bruno Gomes (Juninho, 22'/2ºT), Galarza, MT e Marquinhos Gabriel (Daniel Amorim, 13'/2ºT); Gabriel Pec (Morato, 41'/2ºT) e Cano - Técnico: Alexandre Gomes.