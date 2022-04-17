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Bolsonaro vai a jogo do Santos; clube não informa se governante obedeceu ao protocolo contra Covid-19

Presidente da República ficou em camarote ao lado de Rueda, sendo alvo de vaias e alguns aplausos...

Publicado em 17 de Abril de 2022 às 12:23

LanceNet

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Publicado em 

17 abr 2022 às 12:23
O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), foi à Vila Belmiro na manhã deste domingo assistir ao jogo Santos x Coritiba, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O político sentou-se em camarote do estádio ao lado do presidente do clube, Andrés Rueda, e outros integrantes da gestão alvinegra. Bolsonaro está de folga no Guarujá, onde passa o feriado de Páscoa, e decidiu ir ao jogo - como já fez em outras oportunidades. Sua presença foi alvo de protestos de uma torcida organizada do Peixe, que postou mensagem no sábado em repúdio nas mídias sociais. Antes da partida, foi possível ouvir vaias e alguns aplausos aos governante. Até o momento, o Santos não informou se Bolsonaro apresentou comprovante de vacinação ou testes necessários para ingressar na Vila Belmiro, em respeito ao protocolo de combate ao coronavírus. As regras do clube determinam que o acesso só é permitido com comprovação de imunização completa - com duas doses ou dose única - ou testes negativos de antígeno ou PCR.
“Os torcedores que não apresentaram a documentação e/ou se recusarem, antes ou durante o jogo, de cumprir as medidas estabelecidas, não serão admitidos no estádio e/ou serão retirados”, diz aviso do clube para compra de ingressos.
Vale lembrar que Bolsonaro nunca esclareceu seu status vacinal e chegou a questionar a exigência de passaporte de imunização em eventos.
Crédito: BolsonaroestevenaVilaBelmiroemoutrasoportunidadestambém(Foto:Divulgação

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