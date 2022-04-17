Bolsonaro vai a jogo do Santos; clube não informa se governante obedeceu ao protocolo contra Covid-19

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), foi à Vila Belmiro na manhã deste domingo assistir ao jogo Santos x Coritiba, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O político sentou-se em camarote do estádio ao lado do presidente do clube, Andrés Rueda, e outros integrantes da gestão alvinegra. Bolsonaro está de folga no Guarujá, onde passa o feriado de Páscoa, e decidiu ir ao jogo - como já fez em outras oportunidades. Sua presença foi alvo de protestos de uma torcida organizada do Peixe, que postou mensagem no sábado em repúdio nas mídias sociais. Antes da partida, foi possível ouvir vaias e alguns aplausos aos governante. Até o momento, o Santos não informou se Bolsonaro apresentou comprovante de vacinação ou testes necessários para ingressar na Vila Belmiro, em respeito ao protocolo de combate ao coronavírus. As regras do clube determinam que o acesso só é permitido com comprovação de imunização completa - com duas doses ou dose única - ou testes negativos de antígeno ou PCR.