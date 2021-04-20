Boletim do Botafogo: Pedro Castro, Cavalieri e Hugo estão recuperados e entregues à preparação física

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Na tarde desta terça-feira, o Botafogo, através do Núcleo de Saúde e Performance, atualizou o quadro dos atletas que estão no Departamento Médico. As boas notícias estão por parte do goleiro Diego Cavalieri, do lateral-esquerdo Hugo e do meia Pedro Castro, que estão recuperados das respectivas lesões e, assim, perto de retornarem aos gramados.

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O goleiro teve uma lesão no calcâneo, o lateral uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda e o meia uma subluxação na patela esquerda. Todos já foram entregues à preparação física.A notícia ruim fica por parte do jovem volante Kayque. O volante iria começar o clássico diante do Fluminense como titular, mas sentiu um desconforto no músculo adutor da coxa direita durante o aquecimento e ficou de fora da partida. Um exame detectou uma lesão significativa no tendão adutor direito, e o jogador já está em tratamento.

O meia Matheus Frizzo segue o protocolo de concussão e nos próximos dois dias fará treinamentos físicos progressivos. O atleta se chocou de cabeça com Janderson na partida contra o ABC, na Copa do Brasil. Na ocasião, o jogo precisou ser paralisado e o camisa 45 foi levado de ambulância para um hospital.CONFIRA A SITUAÇÃO DE TODOS OS JOGADORES DO DEPARTAMENTO MÉDICO

Cavalieri: Recuperado de lesão no calcâneo e entregue à preparação de goleiros.

Gatito: regressão do edema ósseo, em evolução. Treina na academia.

Hugo: recuperado de lesão no músculo anterior da coxa esquerda e entregue à preparação física.

Pedro Castro: recuperado de Subluxação na patela do joelho esquerdo e entregue à preparação física.

Matheus Frizzo: Segue protocolo de concussão. Nos próximos dois dias fará treinamentos físicos progressivos.

Romildo: - Fez exames pós-Covid nesta terça-feira(20). Aguarda resultados para retornar aos trabalhos.

Navarro: lesão muscular no músculo posterior da coxa esquerda, em tratamento.