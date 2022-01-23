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futebol

Bola da vez: destaque da base em 2021, Juninho recebe chance no Botafogo

Nome de impacto do sub-20 na temporada passada, meio-campista deve novo rosto no time principal do Botafogo para o Campeonato Carioca com a ausência de Chay...
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2022 às 07:00

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 07:00

Com saídas e ainda poucas chegadas nessa pré-temporada, o Botafogo vem com novidades para o começo do Campeonato Carioca. Uma delas é Juninho. O meio-campista foi um dos destaques do time sub-20 do Alvinegro na última temporada, foi integrado aos profissionais e fez toda a pré-temporada com Enderson Moreira.+ Erison é oficializado e negócio com Luiz Adriano 'esfria': veja chegadas, saídas e sondagens do Botafogo
Se ainda é desconhecido por grande parte dos torcedores, o jogador de 20 anos terá a oportunidade de mudar esse panorama. A tendência é que ele inicie o Estadual como titular do Glorioso, que estreia na próxima terça-feira contra o Boavista, no Estádio Nilton Santos.
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Chay, titular da posição, ainda não fez treinos com bola no gramado em 2022 porque está se recuperando de uma cirurgia realizada no fim do ano passado para corrigir um problema no joelho.
O Botafogo chegou a ir ao mercado na busca por um substituto para o camisa 14 e um jogador que também pudesse exercer outras funções de meio - Chico e Matheus Vargas tiveram negativas. A busca acabou, por ora, porque Juninho recebeu um voto de confiança.
Juninho teve 15 gols e sete assistências em 42 jogos pelo time sub-20 em 2021. Ele chegou a ser relacionado pelo time profissional para um jogo do Carioca, mas não saiu do banco. Agora, terá chance de mostrar o que é capaz.
Crédito: JuninhoemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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