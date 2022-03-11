Boavista x Fluminense: onde assistir, desfalques e prováveis escalações do jogo pelo Carioca

Neste sábado, o Fluminense enfrenta o Boavista, às 16h, no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema. Depois de conquistar a Taça Guanabara com uma rodada de antecedência, o Tricolor se prepara para enfrentar o último desafio antes da semifinal do Cariocão. Em situação oposta, o Boavista segue em disputa judicial para saber se o time ou o Volta Redonda caem para a segunda divisão. A partida será transmitida pelo pay-per-view e Tempo Real do LANCE!Classificado para as semifinais, e com a vantagem do empate, o Fluminense vai confiante para o duelo. Abel Braga deve mesclar o time de reservas, que disputa o Carioca, com jogadores do sub-23. A ideia é preservar peças importantes como Cano, Arias, André, Nino, entre outros, para o jogo de volta contra o Olimpia. Jogadores como Caio Paulista e Gabriel Teixeira também devem entrar em campo. A informação foi divulgada pelo 'ge'.