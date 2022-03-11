Boavista x Fluminense: onde assistir, desfalques e prováveis escalações do jogo pelo Carioca

Neste sábado, o Fluminense enfrenta o Boavista, às 16h, no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema. Depois de conquistar a Taça Guanabara com uma rodada de antecedência, o Tricolor se prepara para enfrentar o último desafio antes da semifinal do Cariocão. Em situação oposta, o Boavista segue em disputa judicial para saber se o time ou o Volta Redonda caem para a segunda divisão. A partida será transmitida pelo pay-per-view e Tempo Real do LANCE!Classificado para as semifinais, e com a vantagem do empate, o Fluminense vai confiante para o duelo. Abel Braga deve mesclar o time de reservas, que disputa o Carioca, com jogadores do sub-23. A ideia é preservar peças importantes como Cano, Arias, André, Nino, entre outros, para o jogo de volta contra o Olimpia. Jogadores como Caio Paulista e Gabriel Teixeira também devem entrar em campo. A informação foi divulgada pelo 'ge'.
Por outro lado, o Boavista luta contra o rebaixamento nos gramados e no tribunal. O time da Região dos Lagos havia perdido sete pontos por escalação de jogador irregular, mas conseguiu reverter três deles no TJD-RJ. Por enquanto, o Volta Redonda será o rebaixado, mas a decisão cabe recurso. As equipes ainda têm a chance de resolver em campo, mas em caso de empate o próximo adversário do Flu leva a melhor pelo número de vitórias.
> Veja e simule a tabela do CariocãoFICHA TÉCNICA
BOAVISTA x FLUMINENSEData/Hora: 12/03/2022, às 16hLocal: Estádio Elcyr Resende, Saquarema (RJ)Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo Assistentes: Guilherme Vogas Tavares e Rafael Sepeda de SouzaOnde assistir: pay-per-view e Tempo Real do LANCE!
BOAVISTA (Técnico: Leandro Miranda)Fernando; Wellington Silva, Diogo Rangel, Kadu Fernandes, Marquinho Macaé; Bull, Biel, Ralph; Matheus Alessandro, Marquinhos e Di Maria. Desfalques: - Pendurados: Diogo Rangel, Kadu Fernandes, Matheus Alessandro, Jeferson e Fernando.
FLUMINENSE (Técnico: Abel Braga)Marcos Felipe; Jhonny (Samuel Xavier), Manoel, Luccas Claro, Pineida (Marcos Pedro); Wellington, Nonato, Nathan; Matheus Martins, Gabriel Teixeira e Caio Paulista. Desfalques: Luan Freitas (cirurgia no joelho), John Kennedy (cirurgia no pé), Marlon e Fred (transição).Pendurados: David Braz e Samuel Xavier.