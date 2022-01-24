Boavista x Botafogo: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Carioca

Agora é para valer. O Botafogo estreia na temporada 2022 nesta terça-feira: a equipe comandada por Enderson Moreira enfrenta o Boavista às 21h no Estádio Nilton Santos pela 1ª rodada do Campeonato Carioca.+ Botafogo marca reunião com empresários de Elkeson para mostrar nova proposta
Inicialmente a partida seria disputada no Estádio Elcyr Resende, mas um grupo de empresários comprou o mando de campo junto ao Boavista e colocou o jogo no Nilton Santos. Desta forma, o Botafogo, mesmo sendo o visitante, jogará no próprio estádio.
FICHA TÉCNICABoavista x Botafogo
Data e horário: 25/01/2021, às 21hLocal: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva CoelhoAssistentes: Daniel do Espírito Santo Parro e Rafael Sepeda de SouzaOnde assistir: Cariocão Play e tempo real do LANCE!
BOAVISTA: Lucão; Wellington Silva, Kadu Fernandes, Diogo Rangel, Patrick; Ralph, Vico; Matheus Alessandro, Marquinho, Wandinho; Pablo. Técnico: Leandrão.
BOTAFOGO: Gatito Fernández; Rafael, Joel Carli, Kanu, Carlinhos; Fabinho, Romildo; Luiz Fernando, Juninho, Diego Gonçalves; Matheus Nascimento. Técnico: Enderson Moreira.