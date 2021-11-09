Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Boa fase e volta do público fazem o Palmeiras chegar a 40 mil Sócios Avanti

Programa sofreu queda brusca na receita por conta da pandemia e vem se recuperando aos poucos
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 nov 2021 às 12:00

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 12:00

Crédito: Cesar Greco
Desde que garantiu a vaga na final da Libertadores, o Palmeiras viu seu programa de Sócio Avanti crescer e se recuperar da queda sofrida durante a pandemia. Antes da classificação diante do Atlético-MG, a contagem era de 33.012 membros e até o momento do fechamento desta publicação, o site oficial do clube registra 40.089 sócios-torcedores.
Por meio de um recado de Abel Ferreira, o perfil do Verdão no Twitter anunciou a marca batida.
– Olá, família Palmeiras, Chegamos aos 40 mil Sócios Avanti. Eu sou mais um e todos somos um. Avanti Palestra! – disse o treinador português.Considerado um grande sucesso em anos anteriores, o programa de sócio-torcedor do Verdão registrou uma queda de mais de 50% da receita em 2020, por conta do impacto econômico da pandemia de Covid-19 e pelo fato dos jogos serem realizados sem a presença de público. De R$ 46 milhões arrecadados em 2019, apenas R$ 22,5 milhões entraram nos cofres no ano seguinte.
O crescimento de Sócios Avanti foi uma das principais medidas da gestão de Paulo Nobre, que assumiu a presidência do Palmeiras em 2013, com o clube na Série B. O programa viveu seu auge em 2015, quando o Palmeiras chegou a registar mais de 100 mil sócios-torcedores. A média daquela temporada ficou em 81,9 mil. Com leve queda nos anos seguintes, os números se mantinham em torno de 70 mil, mas o fraco desempenho esportivo em 2019 derrubou a quantidade para 63 mil. Em 2020, após a queda na pandemia, a média foi de 37,7 mil.Confira a média anual de sócios adimplentes no Avanti:
2013: 21,3 mil;2014: 35,6 mil;2015: 81,9 mil;2016: 76,3 mil;2017: 73,6 mil;2018: 71,8 mil;2019: 63,9 mil;2020: 37,7 mil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados