Boa estreia do Vasco em 2022 precisa ser ponderada, mas elogiada

Três semanas desde a reapresentação. Duas semanas de atividades, na prática. Desfalques por variados motivos e reforços chegando em diferentes momentos. Muitas saídas, outras tantas contratações, inclusive do técnico Zé Ricardo. Por tudo isso, resultado, placar e atuação do Vasco, na estreia do time na temporada, devem ser ponderados, sim, mas valorizados.Porque o próprio técnico Zé Ricardo ponderou. Disse que entendia que o placar foi mais dilatado do que a partida mostrou. Ao mesmo tempo, entendeu que a falha defensiva que resultou no primeiro gol do Volta Redonda não pode acontecer. A mais no ataque, exceção na defesa. Elas por elas, a competência cruz-maltina foi premiada.
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A pressão do Voltaço nos primeiros nove minutos foi nítida. Contra ela, Nene e companhia foram cirúrgicos. Foi vista mobilidade ofensiva, principalmente pela direita, e boa pontaria.
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É só o início, ainda há muitos jogadores a estrear e a se adaptar ao atual Vasco. Mas é melhor que o façam num cenário positivo. Lembrem que o time cruz-maltino conseguiu não vencer os últimos oito jogos da temporada passada. Página virada.