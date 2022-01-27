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futebol

Boa estreia do Vasco em 2022 precisa ser ponderada, mas elogiada

Cruz-Maltino fez quatro gols, levou dois, mas mostrou virtudes consideráveis para um primeiro jogo de temporada. Primeiro passo positivo para uma longa caminhada...

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2022 às 07:30
Três semanas desde a reapresentação. Duas semanas de atividades, na prática. Desfalques por variados motivos e reforços chegando em diferentes momentos. Muitas saídas, outras tantas contratações, inclusive do técnico Zé Ricardo. Por tudo isso, resultado, placar e atuação do Vasco, na estreia do time na temporada, devem ser ponderados, sim, mas valorizados.Porque o próprio técnico Zé Ricardo ponderou. Disse que entendia que o placar foi mais dilatado do que a partida mostrou. Ao mesmo tempo, entendeu que a falha defensiva que resultou no primeiro gol do Volta Redonda não pode acontecer. A mais no ataque, exceção na defesa. Elas por elas, a competência cruz-maltina foi premiada.
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A pressão do Voltaço nos primeiros nove minutos foi nítida. Contra ela, Nene e companhia foram cirúrgicos. Foi vista mobilidade ofensiva, principalmente pela direita, e boa pontaria.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
É só o início, ainda há muitos jogadores a estrear e a se adaptar ao atual Vasco. Mas é melhor que o façam num cenário positivo. Lembrem que o time cruz-maltino conseguiu não vencer os últimos oito jogos da temporada passada. Página virada.
Crédito: TorcedorespresentesemVoltaRedondagostaramdaatuaçãodoVasco(RafaelRibeiro/Vasco

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