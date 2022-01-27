Boa estreia do Vasco em 2022 precisa ser ponderada, mas elogiada

Três semanas desde a reapresentação. Duas semanas de atividades, na prática. Desfalques por variados motivos e reforços chegando em diferentes momentos. Muitas saídas, outras tantas contratações, inclusive do técnico Zé Ricardo. Por tudo isso, resultado, placar e atuação do Vasco, na estreia do time na temporada, devem ser ponderados, sim, mas valorizados.Porque o próprio técnico Zé Ricardo ponderou. Disse que entendia que o placar foi mais dilatado do que a partida mostrou. Ao mesmo tempo, entendeu que a falha defensiva que resultou no primeiro gol do Volta Redonda não pode acontecer. A mais no ataque, exceção na defesa. Elas por elas, a competência cruz-maltina foi premiada.