BMG flexibiliza meta para mudar cor de logo na camisa do Corinthians

Crédito: Divulgação/Nike/BMG

O Banco BMG, patrocinador máster do Corinthians, anunciou que passará a contar todas as contas abertas em 2020 para reforçar o desafio que propôs aos alvinegros para que a cor do logo da empresa seja preto na nova camisa do clube (atualmente é laranja). A partir da decisão, a torcida já atingiu, até agora, 40% da meta de 50 mil contas até 31 de julho. O BMG escolheu seguir por este caminho para impulsionar a campanha, anunciada no início do mês.A hashtag #BMGEmPretoEBranco foi uma das mais comentadas no mundo no Twitter durante o lançamento da nova camisa do Corinthians, pedindo para que o BMG trocasse sua cor de laranja para preto e branco ao estampar a marca do "Meu Corinthians BMG" no novo manto. Em contrapartida, o banco oferece R$ 10 de crédito para todos os novos correntistas.

A promessa é de que quando alcançar 50 mil novas contas gratuitas abertas, o BMG estampará seu logotipo em preto e branco na camisa do Timão e o Corinthians terá recebido R$ 1 milhão do parceiro, já que, a cada conta aberta, o BMG dá R$ 20 para o clube. Vale lembrar que o novo manto corintiano é uma homenagem ao primeiro título brasileiro do clube, em 1990.

Para a torcida acompanhar o movimento, há um contador público no site meubmg.com.br/corinthians/feitoderesponsa apresentando a evolução dos novos correntistas. A campanha foi iniciada no início deste mês e no momento há cerca de 19,8 mil contas abertas nesta parceria com a instituição financeira.