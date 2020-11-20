Black Fire: Botafogo lança descontos no plano de sócio-torcedor

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Mesmo diante da ausência de público nos estádios, o Botafogo tenta atrair novos torcedores para se associarem de forma oficial ao clube. Durante a semana, o Alvinegro lançou um cupom que dá desconto na adesão de novos sócios-torcedores.

A promoção faz alusão à Black Friday, dia conhecido mundialmente pelas promoções em escala. A partir de um cupom de desconto na internet, chamado "BLACKFIRE", o plano básico de sócio-torcedor sai por R$ 7,45 ao mês. Os interessados podem assinar qualquer plano no site www.botafogo.com.br/soubotafogo.

Atualmente, o Botafogo tem pouco mais de 31 mil associados. O clube de General Severiano busca maneiras de recompensar estas pessoas, já que o Estádio Nilton Santos está sem público pela pandemia do novo coronavírus.