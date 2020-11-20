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futebol

Black Fire: Botafogo lança descontos no plano de sócio-torcedor

Alvinegro oferece desconto de 50% na adesão do plano "Botafogo no Coração" com cupom; valor sai por menos de R$ 8,00 mensais...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 16:15

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 16:15

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Mesmo diante da ausência de público nos estádios, o Botafogo tenta atrair novos torcedores para se associarem de forma oficial ao clube. Durante a semana, o Alvinegro lançou um cupom que dá desconto na adesão de novos sócios-torcedores.
A promoção faz alusão à Black Friday, dia conhecido mundialmente pelas promoções em escala. A partir de um cupom de desconto na internet, chamado "BLACKFIRE", o plano básico de sócio-torcedor sai por R$ 7,45 ao mês. Os interessados podem assinar qualquer plano no site www.botafogo.com.br/soubotafogo.
Atualmente, o Botafogo tem pouco mais de 31 mil associados. O clube de General Severiano busca maneiras de recompensar estas pessoas, já que o Estádio Nilton Santos está sem público pela pandemia do novo coronavírus.
No mês passado, sócios do Alvinegro tiveram desconto de 50% no novo uniforme do clube, produzido pela Kappa.

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