Bill salva, Sport bate Ituano em casa e pega vice-liderança da Série B

Nesta terça-feira (26), coube a Sport e Ituano abrirem os trabalhos para a quarta rodada da Série B. Em campo, a equipe paulista levou mais perigo na primeira etapa, mesmo com os pernambucanos com mais presença ofensiva. No segundo tempo, o Leão martelou e conseguiu o gol da vitória no fim com o atacante Bill.
Com o resultado, o Sport fica momentaneamente na vice-liderança da competição com oito pontos conquistados e na próxima rodada viaja até Alagoas para enfrentar o CSA, no sábado (30), às 16h30 (de Brasília). Por sua vez, o Ituano fica em quarto, com cinco e um dia antes recebe o Bahia, às 21h3o, no Novelli Júnior.SPORT COM A BOLA, ITUANO COM O PERIGOO Sport começou a partida tendo mais posse de bola e presença no campo ofensivo, mas não conseguiu criar grandes chances. Por sua vez, o Ituano levou perigo em batida de falta de Kaio, ex-Leão, que obrigou Maílton a fazer boa defesa.
Logo depois, a equipe paulista teve duas oportunidades, primeiro com Rafael Elias e em seguida com o zagueiro Léo Santos. Mais tarde, Mário Sérgio arriscou de longe, mas o arqueiro pernambucano interviu.
A melhor chegada do Leão da Ilha foi com Giovanni em finalização de fora da área. Por fim, Rafael Elias recebeu sozinho na área, mas testou para fora, perdendo uma ótima oportunidades.
OLHA O GOL!Na volta do intervalo, o cenário não mudou. Aos quatro minutos, Aylon arriscou e obrigou Maílton a fazer a defesa. A partida ficou bem morna, com os donos da casa tendo mais posse de bola, mas não conseguindo criar chances, Enquanto isso, o Ituano tentou contragolpes, sem sucesso.
Aos 30', João Victor arrancou em velocidade, fez ótima jogada individual, bateu rasteiro, forte, no canto e a bola levou perigo. Cinco minutos depois, Vanegas chutou cruzado, Bill só empurrou para as redes e abriu o placar para o Sport. O Ituano ensaiou uma pressão no fim, com Siqueira levando perigo, mas não conseguiu impedir a derrota.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA Sport x Ituano Local: Estádio Ilha do Retiro, Recife-PE Data/horário: 26/04/2022 - 19h (de Brasília)Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira(CE)Assistente 2: Renan Aguiar da Costa (CE)Árbitro de Vídeo: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)AVAR: Diogo Carvalho Silva (RJ)Observador de VAR: Erich Bandeira (PE)Cartões amarelos: Rafael Pereira, Calyson (Ituano), Willian Oliveira (Sport)Cartões vermelhos: -GOLS: Bill (35'/2T) (1-0)
Sport - Técnico: Gilmar del Pozzo Mailson; Ewerthon, Thyere, Sabino e Sander; William Oliveira, Bruno Matias ( Pedro Naressi - intervalo) e Giovanni (Vanegas 14'/2T); Luciano Juba, Jáderson (Bill 25'/2T) e Kayky (Rodrigão - intervalo - Chico 44'/2T).
Ituano - Técnico: Mazola JúniorPegorari; Pacheco, Léo Santos, Bernardo e Mário Sérgio; Rafael Pereira (Jimenez 15'/2T), Lucas Siqueira e Kaio (Calyson 33'/2T); João Victor (Roberto 32'/2T), Aylon e Rafael Elias (Gérson Magrão 27'/2T).