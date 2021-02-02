'Bicampeão' em passes certos na Série B, zagueiro Didi não renova e deixa o Guarani

Crédito: Didi foi um dos destaques no Guarani (Yuri Laurindo / V2MM

Após o término do Campeonato Brasileiro da Série B, o zagueiro Didi é umadas saídas confirmadas no Guarani. O vínculo do camisa 53 com o Bugre seencerrou no dia 31 de janeiro e não foi renovado. Ao todo foram, 24 jogos e umgol gol pela equipe de Campinas. O jogador ainda não tem destino definidopara a temporada 2021.

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Pelo segundo ano consecutivo, o defensor teve a melhor média de passescertos na competição, segundo o aplicativo SofaScore. Na edição 2020 daSérie B, Didi obteve a média de 64,8 (92%) acertos por partida no quesito. Em2019, atuando pelo Botafogo/SP, a média foi de 54,6 (89%).

- Muito legal ter esse título novamente. É uma característica minha que aparecemuito no tipo de jogo da Série B, nas saídas de jogo e na quebra de linhas.Posso dizer que é algo inédito para um jogador no futebol brasileiro - brincou odefensor de 29 anos

VEJA A TABELA ATUALIZA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃODidi chegou ao Guarani em junho de 2020 para a disputa da Série B doCampeonato Brasileiro. Em Campinas, o camisa 53 foi capitão da equipe e umdos líderes no elenco na campanha que deixou o Bugre na 13a posição daSérie B.

- Fico muito honrado por ter vestido a camisa de um clube gigante como oGuarani, campeão brasileiro. Chega ao fim, mas só tenho a agradecer a torcidae ao clube por ter me recebido tão bem. Infelizmente, não chegamos aoobjetivo do acesso e sigo em frente para novos desafios - disse o defensor.

Antes de atuar pelo Bugre e pelo Botafogo, Didi tem no currículo, passagenspelo Adanaspor, da Turquia, Audax, Guratinguetá, CRAC, São Bernardo,Palmeiras B e Paulista. Agora, a expectativa é que o jogador assine com onovo clube ainda nesta semana

O agente do zagueiro, Mauricio Chiodin, revelou que o atleta já recebeu propostas de equipes da Série A