Bicampeão e copeiro, Abel tem segundo melhor aproveitamento na história da Libertadores

O treinador Abel Ferreira é o atual bicampeão da Libertadores. Além de títulos, o português carrega consigo também o bom aproveitamento na competição, sendo o segundo melhor no quesito considerando todos os técnicos que possuem ao menos 20 jogos no torneio. O levantamento foi feito pelo perfil OptaJoao.No Palmeiras desde 2020, o comandante (ou um membro de sua comissão técnica) esteve em campo 20 vezes, vencendo 14 e contabilizando 70% de aproveitamento.