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Bicampeão e copeiro, Abel tem segundo melhor aproveitamento na história da Libertadores

Treinador venceu 14 dos 20 jogos que disputou na competição continental, conquistando dois títulos...
LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2021 às 10:00

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 10:00

O treinador Abel Ferreira é o atual bicampeão da Libertadores. Além de títulos, o português carrega consigo também o bom aproveitamento na competição, sendo o segundo melhor no quesito considerando todos os técnicos que possuem ao menos 20 jogos no torneio. O levantamento foi feito pelo perfil OptaJoao.No Palmeiras desde 2020, o comandante (ou um membro de sua comissão técnica) esteve em campo 20 vezes, vencendo 14 e contabilizando 70% de aproveitamento.
Acima do português está apenas Alejandro Sabella, que comandou o Estudiantes entre 2009 e 2011, com 71%.Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em outubro de 2020. Na equipe, conquistou uma Copa do Brasil e duas Libertadores.
Crédito: (Foto:CesarGreco/Palmeiras

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