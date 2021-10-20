Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Bibi projeta duelo contra o Bangu e fala sobre sua estreia pelo Vasco: 'Foi um momento único e especial'
futebol

Bibi projeta duelo contra o Bangu e fala sobre sua estreia pelo Vasco: 'Foi um momento único e especial'

Goleira, de 17 anos, comentou sobre o momento marcante da carreira ao estrear pelo Cruz-Maltino. Meninas seguem na liderança com 12 pontos, 33 gols feitos e nenhum sofrido...

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2021 às 06:00
Crédito: Matheus Lima/Vasco
Com um início fulminante, a equipe de futebol feminino do Vasco segue na liderança da Taça Guanabara após quatro rodadas. Nesta quarta, as Meninas da Colina volta a campo, às 10h, contra o Bangu, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ). O último triunfo, sobre a Portuguesa, marcou a estreia da goleira Bibi, de 17 anos, que falou sobre esse momento marcante. - Com certeza foi um momento único e especial pra mim. Poder estar vestindo a camisa do Vasco é uma sensação incrível, ainda mais estreando com uma grande vitória, que foi super importante pra nossa equipe - disse.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Contra o Bangu, as meninas buscam mais uma vitória para seguirem na liderança. Até o momento, elas marcaram 33 gols e não sofreram nenhum, com uma campanha irretocável. O adversário, desta quarta, está colado na parte de cima da tabela com oito pontos. Bibi falou um pouco sobre o duelo e os treinamentos.
+ Após vencer o líder, Vasco inicia sequência decisiva com quatro confrontos diretos na Série B
- Agora temos mais uma batalha para conquistar. Seguimos nesse começo de semana trabalhando firme pra chegar no jogo, saber o que fazer e se Deus permitir, sair com a vitória - projetou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 formas de se conectar com a força dos Pretos Velhos
Os disparos de um ataque a tiros atingiram diversas casas na Rua Porto Alegre, em Palmeiras, na Serra
Jovem de 19 anos é assassinado após sair de distribuidora de bebidas na Serra
Imagem de destaque
Por que governo Trump faz apuração interna sobre prisão de Ramagem pelo ICE

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados