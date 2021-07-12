Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Benzema está próximo de renovar com o Real Madrid até 2023

Centroavante de 33 anos foi o principal destaque da equipe merengue na última temporada e possui vínculo com o clube espanhol até 2022...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 08:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jul 2021 às 08:27
Crédito: FRANCK FIFE / POOL / AFP
O atacante Benzema está próximo de renovar seu contrato com o Real Madrid até 2023, segundo a "ABC". As negociações para a ampliação do atual vínculo, que termina em 2022, começaram há algumas semanas e deve ser finalizada assim que o atleta retornar de suas férias.As informações indicam que o clube merengue gostaria de estender o contrato do centroavante por dois anos. No entanto, o francês pediu para que fosse feito um acordo a cada temporada com o objetivo de ir medindo seu rendimento.
Apesar dos 33 anos, Benzema vive um dos melhores de sua carreira e se tornou o principal jogador do Real Madrid desde a saída de Cristiano Ronaldo. Na última campanha com a camisa merengue, o atleta marcou 30 gols e distribuiu nove assistências.
O gigante espanhol passa por uma profunda crise econômca provocada pela pandemia da Covid-19 e não deve contratarum nome de peso nesta janela de transferências. Apesar disso, Florentino Pérez tem o grande desejo de buscar Haaland e Mbappé pensando no futuro do clube.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que guerra no Irã virou um teste de resistência - e de tempo
Novos radares na Rodovia José Sete, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá.
Pode ter radar sem placa de aviso? Veja o que diz a lei
Trio é indiciado por golpe com prejuízo de R$ 130 mil a idoso em Venda Nova do Imigrante
Trio é indiciado por golpe que causou prejuízo de R$ 130 mil a idoso em Venda Nova

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados