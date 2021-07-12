Benzema está próximo de renovar com o Real Madrid até 2023

O atacante Benzema está próximo de renovar seu contrato com o Real Madrid até 2023, segundo a "ABC". As negociações para a ampliação do atual vínculo, que termina em 2022, começaram há algumas semanas e deve ser finalizada assim que o atleta retornar de suas férias.As informações indicam que o clube merengue gostaria de estender o contrato do centroavante por dois anos. No entanto, o francês pediu para que fosse feito um acordo a cada temporada com o objetivo de ir medindo seu rendimento.