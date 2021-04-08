Benzema elogia Vini Jr. e diz: 'Acredito nele. É um fenômeno'

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

Antes do clássico contra o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol, que acontece no próximo sábado, o atacante Karim Benzema concedeu entrevista ao site da La Liga. E um dos temas abordados pelo francês foi sobre o brasileiro Vini Jr., que tem se destacado no time merengue nos últimos jogos.

+ Veja a tabela da La LigaPara o camisa 9, o atacante revelado no Flamengo tem tudo para construir uma carreira vitoriosa no Real Madrid e considerou o jogador como um "fenômeno". Benzema ainda disse que às vezes fala mais alto com o brasileiro, mas que é para ajudá-lo.

- O Vini é um jogador muito jovem. Acredito nele, porque ele tem tudo para vencer aqui. Por isso converso muito, muito com ele dentro e fora de campo. Às vezes eu falo com ele um pouco alto, mas é para ele. Sei que ele pode dar mais, porque ele é um fenômeno quando quer - disse.

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Benzema também falou o que espera do jogo contra o Barcelona e considerou o clássico como uma final.