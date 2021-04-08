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futebol

Benzema elogia Vini Jr. e diz: 'Acredito nele. É um fenômeno'

Atacante do Real Madrid rasga elogios ao ex-Flamengo, acredita que brasileiro pode ser muito vencedor no clube merengue e revela 'broncas' para crescimento do camisa 20...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 14:28

LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2021 às 14:28
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Antes do clássico contra o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol, que acontece no próximo sábado, o atacante Karim Benzema concedeu entrevista ao site da La Liga. E um dos temas abordados pelo francês foi sobre o brasileiro Vini Jr., que tem se destacado no time merengue nos últimos jogos.
+ Veja a tabela da La LigaPara o camisa 9, o atacante revelado no Flamengo tem tudo para construir uma carreira vitoriosa no Real Madrid e considerou o jogador como um "fenômeno". Benzema ainda disse que às vezes fala mais alto com o brasileiro, mas que é para ajudá-lo.
- O Vini é um jogador muito jovem. Acredito nele, porque ele tem tudo para vencer aqui. Por isso converso muito, muito com ele dentro e fora de campo. Às vezes eu falo com ele um pouco alto, mas é para ele. Sei que ele pode dar mais, porque ele é um fenômeno quando quer - disse.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
Benzema também falou o que espera do jogo contra o Barcelona e considerou o clássico como uma final.
- O clássico para mim é o melhor jogo do mundo. Não só para mim, mas para todos, porque são duas equipas que têm muita história e é sempre um jogo muito importante. É como uma final.

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