Benfica x Sporting: prováveis escalações e onde assistir

Invicto até aqui, o Sporting, Campeão Português desta temporada, enfrenta o Benfica neste sábado, às 14h (de Brasília), no Estádio da Luz, em partida válida pela penúltima rodada da Primeira Liga. Pelo lado dos Leões, que só cumprem tabela, o clássico ganha importância, uma vez que a equipe busca terminar a competição sem nenhuma derrota. Pelo lado das Águias, o jogo é importante para se manter vivo na caça pela segunda colocação.> Confira a tabela do Campeonato PortuguêsEste, inclusive, será o 331º clássico oficial entre os dois times principais da capital portuguesa. O técnico do Benfica, Jorge Jesus, afirmou que espera um jogo equilibrado e destacou que as Águias jogam sempre para vencer.
- Vai ser um jogo emotivo, equilibrado, independentemente dos objetivos do momento das duas equipas. É um jogo com responsabilidade acrescida, pois este clube joga sempre para ganhar, independentemente dos objetivos. Espero que seja um jogo sem casos e que o Benfica jogue dentro do que tem capacidade para fazer para sair vencedorFICHA TÉCNICABenfica x Sporting
Data e horário: 15/05/2021, às 14h (de Brasília)Local: Estádio da Luz (Lisboa, POR)Onde assistir: ESPN BrasilÁrbitro: Tiago MartinsAssistentes: Pedro Mota e Hugo RibeiroQuarto árbitro: Hélder Malheiro
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BenficaHelton Leite; Lucas Verissimo, Otamendi e Vertonghen; Diogo Gonçalves, Weigl, Pizzi e Grimaldo; Waldschmidt, Seferovic e Everton.
SportingAdan; Inacio, Coates e Reis; Pereira, Palhinha, Mario e Mendes; Pedro Gonçalves, Paulinho e Santos