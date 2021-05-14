Benfica x Sporting: prováveis escalações e onde assistir

Invicto até aqui, o Sporting, Campeão Português desta temporada, enfrenta o Benfica neste sábado, às 14h (de Brasília), no Estádio da Luz, em partida válida pela penúltima rodada da Primeira Liga. Pelo lado dos Leões, que só cumprem tabela, o clássico ganha importância, uma vez que a equipe busca terminar a competição sem nenhuma derrota. Pelo lado das Águias, o jogo é importante para se manter vivo na caça pela segunda colocação.> Confira a tabela do Campeonato PortuguêsEste, inclusive, será o 331º clássico oficial entre os dois times principais da capital portuguesa. O técnico do Benfica, Jorge Jesus, afirmou que espera um jogo equilibrado e destacou que as Águias jogam sempre para vencer.