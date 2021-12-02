Benfica x Sporting: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Português

Em um clássico de Lisboa com temperatura elevadíssima, o Benfica recebe o Sporting no Estádio da Luz nesta sexta-feira, às 18h15 (horário de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Português. As Águias ocupam a 3ª colocação, mas com apenas um ponto a menos do que os Leões, que estão na vice-liderança do torneio.UM OLHO NO PEIXE E OUTRO NO GATOO Benfica tem um duelo muito importante pela Primeira Liga após tropeços inesperados diante do Portimonense e Estoril. Os Encarnados também estão com um ponto a menos que o Porto, líder do Campeonato Português, e a vitória é essencial para se manter na briga pelo título. No entanto, Jorge Jesus também pensa no confronto decisivo contra o Dínamo Kiev que pode classificar seu time às oitavas de final da Champions League.