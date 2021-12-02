Benfica x Sporting: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Português

Em um clássico de Lisboa com temperatura elevadíssima, o Benfica recebe o Sporting no Estádio da Luz nesta sexta-feira, às 18h15 (horário de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Português. As Águias ocupam a 3ª colocação, mas com apenas um ponto a menos do que os Leões, que estão na vice-liderança do torneio.UM OLHO NO PEIXE E OUTRO NO GATOO Benfica tem um duelo muito importante pela Primeira Liga após tropeços inesperados diante do Portimonense e Estoril. Os Encarnados também estão com um ponto a menos que o Porto, líder do Campeonato Português, e a vitória é essencial para se manter na briga pelo título. No entanto, Jorge Jesus também pensa no confronto decisivo contra o Dínamo Kiev que pode classificar seu time às oitavas de final da Champions League.
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INVENCIBILIDADE EM JOGOO Sporting, assim como o Porto, está invicto no Campeonato Português após 12 rodadas, mas atrás dos Dragões por conta do saldo de gols. Os atuais campeões sonham com o bicampeonato, mas também possuem jogo pela Liga dos Campeões na próxima semana. Entretanto, a situação é mais confortável do que a do Benfica uma vez que um empate contra o Ajax é suficiente para avançar de fase.
FICHA TÉCNICA:Benfica x Sporting
Data e horário: 3/12/2021, às 18h15 (de Brasília)Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)Onde assistir: Fox Sports e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BENFICA (Técnico: Jorge Jesus)Vlachodimos; Morato, Otamendi e Vertonghen; Gilberto, Weigl, João Mário e Grimaldo; Rafa Silva, Darwin Núñez e Everton
Desfalques: Rodrigo Pinho, Lucas Veríssimo, Diogo Gonçalves e Nemanja Radonjic (machucados)
SPORTING (Técnico: Rúben Amorim)Adan; Inácio, Neto e Feddal; Pedro Porro, Matheus Nunes, Bragança e Matheus Reis; Pedro Gonçalves e Paulinho, Sarabia
Desfalques: João Palhinha, Jovane Cabral e Rúben Vinagre (machucados). Sebástian Coates (Covid-19)