Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Benfica x Santa Clara: prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Campeonato Português
Benfica x Santa Clara: prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Campeonato Português

Os comandados de Nélson Veríssimo seguem na caça ao Sporting, atual segundo colocado do Campeonato Português...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 15:33

O Benfica tem mais um compromisso para se manter na cola pela segunda colocação do Campeonato Português. Neste sábado, os Encarnados enfrentam o Santa no Estádio da Luz, às 15h (de Brasília), em partida válida pela 22ª rodada da Primeira Liga.> Veja quais são os clubes com mais títulos de Intercontinental/Mundial da FifaDepois de uma sequência de duas derrotas - para o Sporting, na final da Taça da Liga, e para o Gil Vicente, no Campeonato Português -, o Benfica reencontrou o caminho das vitórias diante do Tondela, na última segunda-feira.
Atualmente, o os comandados de Nélson Veríssimo estão na terceira colocação da Primeira Liga, com 47 pontos conquistados. Já o Santa Clara está em décimo lugar, com 24. FICHA TÉCNICABenfica x Santa Clara​Data e horário: 12/02/2022, às 15h (de Brasília)Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)Árbitro: Hélder MalheiroAssistentes: Gonçalo Freire e Rui CidadeTransmissão: ESPN 4 e Star+
> Veja e simule a tabela do Campeonato Português
PROVÁVEIS TIMES
BENFICA (Técnico: Nélson Veríssimo)​Vlachodimos; Lazaro, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Weigl, Bernardo, Rafa Silva e Everton Cebolinha; Ramos e Darwin Núñez.
Desfalques: Rodrigo Pinho, Lucas Veríssimo, Harris Seferovic, Joao Mario, Roman Yaremchuk e Gilberto.
SANTA CLARA (Técnico: Mário Silva)Pereira; Sagna, Afonso, Villanueva e Boateng; Carvalho, Morita, Henrique, Mohebi e Ricardinho; Costa.
Desfalques: Costinha, Lincoln e Crysan.
Crédito: Equipes se enfrentam no Estádio da Luz (Foto: PEDRO ROCHA/AFP)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

benfica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados