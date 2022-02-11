Benfica x Santa Clara: prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Campeonato Português

O Benfica tem mais um compromisso para se manter na cola pela segunda colocação do Campeonato Português. Neste sábado, os Encarnados enfrentam o Santa no Estádio da Luz, às 15h (de Brasília), em partida válida pela 22ª rodada da Primeira Liga. Depois de uma sequência de duas derrotas - para o Sporting, na final da Taça da Liga, e para o Gil Vicente, no Campeonato Português -, o Benfica reencontrou o caminho das vitórias diante do Tondela, na última segunda-feira.
Atualmente, o os comandados de Nélson Veríssimo estão na terceira colocação da Primeira Liga, com 47 pontos conquistados. Já o Santa Clara está em décimo lugar, com 24. FICHA TÉCNICABenfica x Santa ClaraData e horário: 12/02/2022, às 15h (de Brasília)Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)Árbitro: Hélder MalheiroAssistentes: Gonçalo Freire e Rui CidadeTransmissão: ESPN 4 e Star+
PROVÁVEIS TIMES
BENFICA (Técnico: Nélson Veríssimo)Vlachodimos; Lazaro, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Weigl, Bernardo, Rafa Silva e Everton Cebolinha; Ramos e Darwin Núñez.
Desfalques: Rodrigo Pinho, Lucas Veríssimo, Harris Seferovic, Joao Mario, Roman Yaremchuk e Gilberto.
SANTA CLARA (Técnico: Mário Silva)Pereira; Sagna, Afonso, Villanueva e Boateng; Carvalho, Morita, Henrique, Mohebi e Ricardinho; Costa.
Desfalques: Costinha, Lincoln e Crysan.