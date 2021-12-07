Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Benfica x Dínamo de Kiev: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League
Benfica x Dínamo de Kiev: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Time de Jorge Jesus ainda tem chances de classificação para as oitavas de final, mas depende, além da vitória, de um tropeço do Barcelona contra o Bayern de Munique...
LanceNet

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 15:14

Chegou a hora da bola rolar pela última rodada da fase de grupos da Champions League. E nesta quarta-feira, na capital portuguesa, o Benfica recebe o Dínamo de Kiev sonhando com uma vaga nas oitavas de final. O duelo acontece no Estádio da Luz, às 17h (de Brasília).BENFICAEm situação delicada, o Benfica precisa da vitória, além de torcer por um tropeço do Barcelona contra o Bayern de Munique, para conquistar a vaga na próxima fase. Antes da partida, o técnico Jorge Jesus afirmou que o time lusitano não terá vida fácil.
- Sabemos que estamos na Champions League e as equipes nesta fase têm um alto nível. O Dínamo de Kiev tem muitos jogadores que são convocados para a seleção da Ucrânia e sabemos que amanhã será um jogo difícil. Com a vitória, podemos nos classificar para as oitavas de final, ainda dependemos do outro jogo, mas o nosso único objetivo é a vitória - disse Jorge Jesus.
+ A diferença é muito grande? Confira quanto valem os elencos de Chelsea e PalmeirasFICHA TÉCNICA
Benfica x Dínamo de KievChampions LeagueGrupo E - 6ª Rodada​Data e horário: 07/12/2021, às 17h (de Brasília)​Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)Árbitro: Deniz Aytekin (ALE)Assistentes: Christian Dietz (ALE) e Markus Sinn (ALE)Transmissão: Space e HBO Max
PROVÁVEIS TIMES
BENFICA (Técnico: Jorge Jesus)Vlachodimos; Morato, Otamendi e Vertonghen; André Almeida (Gilberto), Weigl, João Mário e Grimaldo; Rafa Silva, Yaremchuk e Darwin Núñez.
Desfalques: Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho, Diogo Gonçalves e Radonjic (lesionados).​DÍNAMO DE KIEV (Técnico: Mircea Lucescu)Bushchan; Karavaev (Kedziora), Zabarnyi, Shabanov (Syrota) e Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Garmash (Buyalskyi) e Verbic (Pena); Kulach (Harmash).
Desfalques: Kargbo, Besedin, Popov e Supriaga (lesionados).
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados