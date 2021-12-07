Benfica x Dínamo de Kiev: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Chegou a hora da bola rolar pela última rodada da fase de grupos da Champions League. E nesta quarta-feira, na capital portuguesa, o Benfica recebe o Dínamo de Kiev sonhando com uma vaga nas oitavas de final. O duelo acontece no Estádio da Luz, às 17h (de Brasília).BENFICAEm situação delicada, o Benfica precisa da vitória, além de torcer por um tropeço do Barcelona contra o Bayern de Munique, para conquistar a vaga na próxima fase. Antes da partida, o técnico Jorge Jesus afirmou que o time lusitano não terá vida fácil.
- Sabemos que estamos na Champions League e as equipes nesta fase têm um alto nível. O Dínamo de Kiev tem muitos jogadores que são convocados para a seleção da Ucrânia e sabemos que amanhã será um jogo difícil. Com a vitória, podemos nos classificar para as oitavas de final, ainda dependemos do outro jogo, mas o nosso único objetivo é a vitória - disse Jorge Jesus.
FICHA TÉCNICA
Benfica x Dínamo de KievChampions LeagueGrupo E - 6ª RodadaData e horário: 07/12/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)Árbitro: Deniz Aytekin (ALE)Assistentes: Christian Dietz (ALE) e Markus Sinn (ALE)Transmissão: Space e HBO Max
PROVÁVEIS TIMES
BENFICA (Técnico: Jorge Jesus)Vlachodimos; Morato, Otamendi e Vertonghen; André Almeida (Gilberto), Weigl, João Mário e Grimaldo; Rafa Silva, Yaremchuk e Darwin Núñez.
Desfalques: Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho, Diogo Gonçalves e Radonjic (lesionados).DÍNAMO DE KIEV (Técnico: Mircea Lucescu)Bushchan; Karavaev (Kedziora), Zabarnyi, Shabanov (Syrota) e Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Garmash (Buyalskyi) e Verbic (Pena); Kulach (Harmash).
Desfalques: Kargbo, Besedin, Popov e Supriaga (lesionados).