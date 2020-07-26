Benfica se despede do Português e vence o Sporting no estádio da Luz

Neste sábado, o Benfica se despediu do Português e venceu o clássico contra o Sporting, no estádio da Luz, por 2 a 1. Com gols de Seferovic e Carlos Vinicius, os encarnados terminam a competição com vitória e agora se prepara para a final da Taça de Portugal contra o Porto, no próximo dia primeiro de agosto. Andraz Sporar descontou para os Leões.
O Sporting, por sua vez, encerrou a competição na quarta posição, com 60 pontos, e irá disputar a fase que antecede a Liga Europa. Além disso, com a derrota, o clube deixará de receber uma quantia de 3 milhões de euros, que pode refletir na próxima temporada.
Jogo disputadoO Benfica começou melhor e procurou o ataque desde o primeiro minuto. No entanto, o jogo foi disputado no primeiro tempo, e o Sporting também teve chance de abrir o placar. Aos 10, Pizzi recebeu ótimo passe e ficou cara a cara com Luis Maximiano, que fez grande defesa. Seis minutos depois, Pizzi dominou e acertou um balaço rente ao poste esquerdo dos Leões.
Gol de SeferovicAos 28, após escanteio, Ruben Dias se antecipou ao goleiro e Seferovic balançou as redes para abrir o placar para o Benfica. Em novo cruzamento na área, Ruben Dias desviou e a bola bateu na trave direita, assustando o Sporting. No fim do primeiro tempo, após confusão na área, Gabriel bateu no rebote e a bola passou perto do gol de Luis Maximiano, novamente.
Empate dos LeõesNa segunda etapa, Jardel controlou bem a bola e bateu com muito perigo, mas o arqueiro dos Leões fez uma linda defesa. Minutos depois, o Sporting revidou após Nuno Mendes, sem marcação, chutar no canto esquerdo e Odisseas Vlachodimos fechar o gol. Aos 24, Andraz Sporar recebeu um bom passe de Tiago Tomas, e chutou de longe para empatar a partida no estádio da Luz.
O gol da vitória de Carlos ViníciusO dérbi seguia bastante disputado até que aos 43, após cruzamento na área, Carlos Vinícius colocou a bola no fundo das redes e saiu para comemorar. Após consulta ao VAR, o árbitro Fabio Veríssimo validou o gol da vitória dos encarnados. Com isso, o Sporting perdeu a vaga na fase de grupos da próxima Liga Europa para o Braga.