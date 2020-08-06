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futebol

Benfica quer Edinson Cavani e Di Maria, diz revista espanhola

De acordo com informações da 'Don Balon', time de Jorge Jesus quer juntar centroavante uruguaio e meia argentino mais uma vez, agora com a camisa vermelha dos Encarnados...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 14:11

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 14:11

Crédito: Cavani e Di Maria podem voltar a atuar juntos, dessa vez, com a camisa do Benfica, de Jorge Jesus (AFP
De acordo com informações da revista espanhola 'Don Balon', o Benfica, de Jorge Jesus, quer juntar Edinson Cavani e Angel Di Maria mais uma vez, agora com a camisa vermelha dos Encarnados. Com um projeto audacioso para a próxima temporada, o clube português pretende unir o centroavante uruguaio e o meia argentino para voltar a vencer o Campeonato Português.
Ainda segundo a publicação, as negociações com Cavani estão avançadas e a equipe está próxima de anunciar o atacante. Em seguida, o segundo passo é convencer Di Maria a voltar a vestir a camisa do Benfica. Vale lembrar que ele teve uma passagem por Portugal entre 2007 e 2010.O argentino tem contrato até junho de 2021 e poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro. Dessa forma, o Paris Saint-Germain pode negociar o atleta no intuito de não perdê-lo de graça como aconteceu com Cavani.
Desde 2013, o uruguaio disputou 301 partidas e marcou 200 gols com a camisa do Paris Saint-Germain. Ao todo, foram seis títulos do Campeonato Francês, cinco Copas da Liga Francesa, quatro Supercopas da França e mais quatro Copas da França.

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