Benfica quer Edinson Cavani e Di Maria, diz revista espanhola

De acordo com informações da revista espanhola 'Don Balon', o Benfica, de Jorge Jesus, quer juntar Edinson Cavani e Angel Di Maria mais uma vez, agora com a camisa vermelha dos Encarnados. Com um projeto audacioso para a próxima temporada, o clube português pretende unir o centroavante uruguaio e o meia argentino para voltar a vencer o Campeonato Português.

Ainda segundo a publicação, as negociações com Cavani estão avançadas e a equipe está próxima de anunciar o atacante. Em seguida, o segundo passo é convencer Di Maria a voltar a vestir a camisa do Benfica. Vale lembrar que ele teve uma passagem por Portugal entre 2007 e 2010.O argentino tem contrato até junho de 2021 e poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro. Dessa forma, o Paris Saint-Germain pode negociar o atleta no intuito de não perdê-lo de graça como aconteceu com Cavani.