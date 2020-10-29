Benfica joga bem, vence o Standard Liège e segue 100% na Liga Europa

Bastou ao Benfica um grande segundo tempo para vencer mais uma e manter o 100% de aproveitamento na Liga Europa. Nesta quinta-feira, no Estádio da Luz, o clube português venceu por 3 a 0, com gols de Pizzi (2) e Waldschmidt. Com o resultado, os comandados por Jorge Jesus chegam aos seis pontos e se mantêm na liderança do Grupo D, ao lado do vice-líder Rangers, que também tem seis, mas um saldo de gols inferior.ATAQUE CONTRA DEFESA, MAS...Com os brasileiros Pedrinho e Everton de titulares, o Benfica pressionou o Standard Liège desde o início da partida. Na etapa inicial, foram 70% de posse de bola e oito finalizações do clube português, contra nenhuma dos belgas. No entanto, mesmo com esse volume de jogo, os comandados por Jorge Jesus não capricharam na conclusão das jogadas e o placar permaneceu zerado.
FESTIVAL DE PÊNALTIS Na volta do intervalo, o Benfica precisou apenas de três minutos para enfim transformar a pressão em gol. Waldschmidt sofreu pênalti e, na cobrança, Pizzi bateu com categoria para abrir o marcador. Em seguida, aos 20, mais um pênalti e, dessa vez, Waldschmidt assumiu a responsabilidade e marcou o segundo da partida.
GOLAÇO DO CAPITÃOMesmo com a boa vantagem e a vitória encaminhada, o Benfica ainda foi buscar o terceiro gol. E ele veio em grande estilo. Aos 30, o capitão Pizzi aproveitou a sobra da bola na área e deu um tapa com categoria para mandar no ângulo, sem chances para o goleiro adversário.
PRESENÇA DA TORCIDAA partida também representou o retorno do público ao Estádio da Luz, após quase oito meses. Cerca de 4.800 torcedores puderam acompanhar a vitória do Benfica de perto, seguindo protocolo de distanciamento nas arquibancadas. Esse contingente representa 7,5% da capacidade do estádio.OUTROS JOGOS DO HORÁRIO
GRUPO A:Cluj 1 x 1 Young BoysRoma 0 x 0 CSKA Sofia
GRUPO B:Arsenal 3 x 0 DundalkMolde 1 x 0 Rapid Wien
GRUPO C:Nice 1 x 0 Hapoel Be'er ShevaSlavia Praga 1 x 0 Bayer LeverkusenGRUPO D:Rangers 1 x 0 Lech Poznan
GRUPO E:Granada 0 x 0 PAOKOmonia Nicosia 1 x 2 PSV
GRUPO F:AZ Alkmaar 4 x 1 HNK RijekaReal Sociedad 0 x 1 Napoli