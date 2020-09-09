Benfica espera definição na Champions para tentar Gerson e Bruno Henrique, do Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Benfica de Jorge Jesus não desistiu de Gerson e Bruno Henrique. De acordo com informações do jornal "Record", de Portugal, o ex-técnico do Flamengo ainda sonha em levar os dois jogadores para os Encarnados e a estratégia já está definida.

Segundo o portal, apenas dinheiro não é suficiente para convencer os jogadores a se mudaram a Lisboa. E é por isso que os portugueses aguardam a definição na Liga dos Campeões para voltarem à carga pelos astros do Rubro-Negro.

No próximo dia 15, o Benfica encara o PAOK, da Grécia, fora de casa, pela terceira fase eliminatória da Liga dos Campeões, em jogo único. Em caso de vitória, o time de Jorge Jesus avança ao playoff da Champions, que é a última etapa antes da fase de grupos.