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Benfica espera definição na Champions para tentar Gerson e Bruno Henrique, do Flamengo

Jorge Jesus, ex-técnico do Rubro-Negro, ainda sonha com a dupla do clube da Gávea. Benfica começa a decidir vaga na Liga dos Campeões na próxima semana...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 16:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 set 2020 às 16:33
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Benfica de Jorge Jesus não desistiu de Gerson e Bruno Henrique. De acordo com informações do jornal "Record", de Portugal, o ex-técnico do Flamengo ainda sonha em levar os dois jogadores para os Encarnados e a estratégia já está definida.
Segundo o portal, apenas dinheiro não é suficiente para convencer os jogadores a se mudaram a Lisboa. E é por isso que os portugueses aguardam a definição na Liga dos Campeões para voltarem à carga pelos astros do Rubro-Negro.
No próximo dia 15, o Benfica encara o PAOK, da Grécia, fora de casa, pela terceira fase eliminatória da Liga dos Campeões, em jogo único. Em caso de vitória, o time de Jorge Jesus avança ao playoff da Champions, que é a última etapa antes da fase de grupos.
Caso chegue na fase de grupos, os lisboetas devem receber cerca de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 94 milhões). A ideia dos portugueses é contratar a dupla do time carioca por 40 milhões de euros (R$ 250 milhões).

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