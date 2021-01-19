Benfica enfrenta surto de Covid-19, e Jorge Jesus sente sintomas; Gilberto, ex-Fluminense, está entre infectados

Crédito: Divulgação / Site oficial do Benfica

O Benfica está enfrentando um surto de Covid-19 em seu elenco. Nesta terça-feira, a equipe portuguesa informou que 17 pessoas no clube testaram positivo para a doença, incluindo jogadores, membros da comissão técnica e funcionários do clube. O técnico Jorge Jesus tem sintomas da doença, segundo a imprensa local.

+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsOs Encarnados divulgaram uma nota nesta terça pedindo para a Direção-Geral da Saúde de Portugal (DGS) a paralisação das atividades por 14 dias. Segundo o clube, a medida é pensando na "defesa da saúde pública e da integridade física dos atletas envolvidos".

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O Benfica não informou o nome de todos os infectados, mas citou que o lateral-direito Gilberto, ex-Fluminense, é um deles. Os outros jogadores são Waldschmidt, Vertonghen, Grimaldo e Diogo Gonçalves. O estado de saúde dos atletas não foi revelado. Presidente do clube, Luís Filipe Vieira também teve a doença confirmada.