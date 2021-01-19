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Benfica enfrenta surto de Covid-19, e Jorge Jesus sente sintomas; Gilberto, ex-Fluminense, está entre infectados

Ex-comandante do Flamengo, que quando treinava o Rubro-Negro teve suspeita da doença, realizou dois exames nesta terça-feira. Benfica anunciou 17 casos positivos...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 16:47

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 16:47

Crédito: Divulgação / Site oficial do Benfica
O Benfica está enfrentando um surto de Covid-19 em seu elenco. Nesta terça-feira, a equipe portuguesa informou que 17 pessoas no clube testaram positivo para a doença, incluindo jogadores, membros da comissão técnica e funcionários do clube. O técnico Jorge Jesus tem sintomas da doença, segundo a imprensa local.
+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsOs Encarnados divulgaram uma nota nesta terça pedindo para a Direção-Geral da Saúde de Portugal (DGS) a paralisação das atividades por 14 dias. Segundo o clube, a medida é pensando na "defesa da saúde pública e da integridade física dos atletas envolvidos".
+ Otávio, Thiago Silva, David Luiz… Veja brasileiros que atuam na Europa que podem assinar pré-contrato em 2021
O Benfica não informou o nome de todos os infectados, mas citou que o lateral-direito Gilberto, ex-Fluminense, é um deles. Os outros jogadores são Waldschmidt, Vertonghen, Grimaldo e Diogo Gonçalves. O estado de saúde dos atletas não foi revelado. Presidente do clube, Luís Filipe Vieira também teve a doença confirmada.
Em março, quando ainda treinava o Flamengo, o português testou "positivo fraco ou inconclusivo" para a Covid-19. Após mais alguns exames, foi descartada a presença do vírus.

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