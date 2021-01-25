Benfica empata em casa com o Nacional e vê liderança se afastar

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Nesta terça-feira, o Benfica recebeu o Nacional no Estádio da Luz, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Português. A equipe treinada por Jorge Jesus abriu o placar com Chiquinho, mas viu Bryan Rochez deixar tudo igual no Estádio da Luz. O empate deixa o Benfica ainda mais afastado da liderança, criando uma oportunidade de Sporting e Porto aumentarem as suas vantagens.

Quem será o campeão português? Veja a tabelaPRESSÃO INICIALO Benfica partiu para buscar o primeiro gol já no início da primeira etapa, e conseguiu com Chiquinho, aos 10 minutos de jogo. Após revisão, o árbitro de vídeo anulou o gol do time da casa, mas Chiquinho não desistiu e, quatro minutos depois, marcou mais uma vez. Dessa vez, o VAR não anulou, e o 1 a 0 manteve-se no placar.

ADMINISTRADOO restante do primeiro tempo mostrou um jogo bem administrado pelo Benfica, que não estava satisfeito com a curta vantagem, e buscou ampliar. A equipe de Jorge Jesus teve a bola na maior parte do mundo e finalizou mais que o Nacional, que não ofereceu perigo no Estádio da Luz.

EMPATESe faltou força ao Nacional na primeira etapa do jogo, os visitantes da vez decidiram mudar a situação já no início do segundo tempo. No terceiro minuto, Kenji Gorre deu uma assistência para o atacante Bryan Rochez, que deixou tudo igual na partida. O chute de Rochez foi apenas o segundo do Nacional no gol.

POLÊMICA NO VARAos 11 minutos da segunda parte, o Benfica buscou tirar o empate do placar, mas foi impedido. Dessa vez, o que parou os donos da casa foi um toque de mão por parte do Nacional. A revisão feita pelo VAR concluiu que não houve pênalti, mesmo com o desvio claro na mão, e o árbitro, Rui Costa, preferiu não ver o monitor.