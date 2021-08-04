Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Benfica de Jorge Jesus marca com Gilberto e vence o Spartak Moscou na Champions League
futebol

Benfica de Jorge Jesus marca com Gilberto e vence o Spartak Moscou na Champions League

Com direito à um gol marcado pelo lateral-direito ex-Fluminense e assistência de Lucas Veríssimo, Benfica busca classificação para a fase de grupos...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 16:59

Crédito: Benfica via Twitter
Nesta quarta-feira, o Benfica bateu o Spartak Moscou na partida de ida da fase preliminar da Champions League. Em Moscou, a equipe portuguesa venceu o time da casa por 2 a 0, marcando os seus gols com Rafa Silva e Gilberto, lateral ex-Fluminense.
Veja a tabela do PortuguêsEQUILÍBRIODurante a primeira etapa da partida desta quarta-feira, Spartak Moscou e Benfica conseguiram manter um nível parecido dentro de campo. Nenhuma equipe conseguiu ser melhor e, por isso, o empate foi mantido no início do jogo.
ABRIU O PLACARJá no início do segundo tempo, o Benfica conseguiu sair na frente do placar com apenas cinco minutos de bola rolando. O meio-campista João Mário contribuiu com uma assistência para o meia Rafa Silva fazer o primeiro dos portugueses na partida.
GOL BRASILEIRO​Com a vantagem no placar, o Benfica pode ficar mais tranquilo durante a segunda etapa do confronto. Aos 28 minutos, o zagueiro brasileiro Lucas Veríssimo deu a assistência para o lateral-direito também brasileiro Gilberto marcar o segundo das 'Águias'.
OUTROS RESULTADOSFerencvaros 2x0 Slavia PragaDinamo Zagreb 1x1 Legia Varsóvia

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados