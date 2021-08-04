Benfica de Jorge Jesus marca com Gilberto e vence o Spartak Moscou na Champions League

Nesta quarta-feira, o Benfica bateu o Spartak Moscou na partida de ida da fase preliminar da Champions League. Em Moscou, a equipe portuguesa venceu o time da casa por 2 a 0, marcando os seus gols com Rafa Silva e Gilberto, lateral ex-Fluminense.
EQUILÍBRIO
Durante a primeira etapa da partida desta quarta-feira, Spartak Moscou e Benfica conseguiram manter um nível parecido dentro de campo. Nenhuma equipe conseguiu ser melhor e, por isso, o empate foi mantido no início do jogo.
ABRIU O PLACARJá no início do segundo tempo, o Benfica conseguiu sair na frente do placar com apenas cinco minutos de bola rolando. O meio-campista João Mário contribuiu com uma assistência para o meia Rafa Silva fazer o primeiro dos portugueses na partida.
GOL BRASILEIROCom a vantagem no placar, o Benfica pode ficar mais tranquilo durante a segunda etapa do confronto. Aos 28 minutos, o zagueiro brasileiro Lucas Veríssimo deu a assistência para o lateral-direito também brasileiro Gilberto marcar o segundo das 'Águias'.
OUTROS RESULTADOSFerencvaros 2x0 Slavia PragaDinamo Zagreb 1x1 Legia Varsóvia