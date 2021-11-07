Benfica aplica goleada no Braga e encosta na liderança da Primeira Liga Portuguesa

O Benfica aplicou uma sonora goleada no Braga em partida do Campeonato Português neste domingo. Pelo placar de 6 a 1, a equipe de Lisboa conseguiu vencer para encostar na liderança da competição, estando a apenas um ponto de Porto e Sporting.
NA FRENTEO Benfica conseguiu sair na frente do placar já no início da partida deste domingo, e a equipe foi eficaz já aos dois minutos de jogo. Com assistência do atacante Darwin Núñez, o lateral-esquerdo Alejandro Grimaldo conseguiu marcar.
EMPATEApós o gol do Benfica, a equipe do Braga conseguiu ensaiar uma reação logo depois, e chegou ao empate aos doze minutos. Com assistência de André Castro, o atacante Ricardo Horta conseguiu deixar tudo igual no placar em Lisboa.
GOLEADACom tudo igual no placar, o Benfica decidiu ir ao ataque, e conseguiu aplicar uma goleada no primeiro tempo. Aos 37 minutos, Darwin Núñez colocou o Benfica na frente. Depois, Rafa Silva aplicou a goleada para as Águias duas vezes.
DO BRASIL!No segundo tempo, o Benfica, que já vencia pelo placar de 4 a 1, conseguiu aplicar ainda mais gols. Aos sete minutos, Everton Cebolinha fez mais um no jogo e, aos quatorze minutos, o brasileiro conseguiu fechar a goleada em 6 a 1 para o time da casa.