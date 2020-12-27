Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Benevenuto critica o Botafogo em derrota para Corinthians: 'Quando toma gol não consegue reagir'
futebol

Benevenuto critica o Botafogo em derrota para Corinthians: 'Quando toma gol não consegue reagir'

Zagueiro do Glorioso afirmou que jogadores precisam agir mais dentro de campo, correr mais atrás e não desistir de jogadas no campo defensivo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2020 às 18:21

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 18:21

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Marcelo Benevenuto saiu na bronca com a atuação do Botafogo. Após derrota por 2 a 0 para o Corinthians neste domingo, no Nilton Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o zagueiro afirmou que não gostou da postura apresentada pelos jogadores do Glorioso em campo.
- A gente até começou o jogo bem. Só que quando a gente toma o gol não consegue reagir. A saída pra gente é continuar trabalhando, e a gente individualmente se policiar. A gente está no Botafogo, um clube com muitos ídolos, acho que faltou espirito de decisão, pela situação que estamos. No próximo jogo (Ahtletico Paranaense) será fundamental para ganhar porque está complicada nossa situação - afirmou, à "TV Globo".
O camisa 14 criticou a falta de vontade da equipe como um todo. Para ele, o time desistiu de lances no campo defensivo que poderiam ter sido evitados. Benevenuto afirmou que o Botafogo não teve garra suficiente para tentar roubar a bola em certas ocasiões.
- Isso que eu estava cobrando dentro de campo , parece que quando a gente perde a bola vira as costas e desiste da jogada. Se ficar com essa mania de toda a gente vai tomar (gol) sempre. No Botafogo não pode ter jogada perdida, mesmo que a gente erre um passe tem que chegar, parar com falta, o importante é não desistir. A gente perdia a bola em certo momento, virava as costas e não ia atacar o adversário. Sofremos com essa atitude. Espero que no próximo jogo a gente não tenha mais essa atitude - completou.
Com 23 pontos, o Botafogo é o 19º colocado do Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo apenas no dia 6 de janeiro contra o Athletico Paranaense, também no Nilton Santos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar
Imagem de destaque
Grupo que planejava ataques a policiais é alvo de operação em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados