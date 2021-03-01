Bem-vindo, março! Com saída de cinco jogadores, Botafogo terá economia de R$ 400 mil em salários

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo conseguiu, oficialmente, dar um respiro em relação aos vencimentos mensais envolvendo o elenco. Nesta segunda-feira, o vínculo de cinco jogadores com o clube acabou e, desta forma, o Alvinegro terá uma economia de praticamente R$ 400 mil por mês nos salários.

Cícero, Helerson, Saulo e Kelvin não tiveram os contratos renovados e Victor Luís - que tinha os salários divididos com o Palmeiras - retornou ao Verdão. Com a saída destes atletas, o clube de General Severiano tem essa economia mensal de quase meio milhão por mês.

Dos cinco, o maior salário era o de Cícero. O meio-campista, que chegou em 2019, passou por uma renovação automática no contrato, mas passou por uma negociação com a diretoria para ter o vínculo encerrado de forma precoce, já que o clube não terá condições de arcar com os vencimentos do volante na Série B.

Outros jogadores, como Salomon Kalou, também negociam a saída e rescisão de contrato, o que pode gerar uma economia ainda maior para os cofres da diretoria do Botafogo.