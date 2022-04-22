Bayern de Munique x Dortmund: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

O Bayern de Munique recebe o Borussia Dortmund neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília), pela Bundesliga. O clube bávaro pode sagrar-se campeão alemão em caso de vitória sobre o clube aurinegro com três jogos de antecedência. O duelo será transmitido no site do LANCE!.FALA, NAGELSMANN- Eles têm alguns desfalques, mas são versáteis e podem jogar em muitos sistemas durante o jogo. Eu posso imaginar que temos algo planejado. Mas primeiro estou focado no trabalho, no oponente. Se sairmos campeões, certamente haverá algo na Marienplatz - disse o técnico do Bayern.
FALA, ROSE- Precisamos de uma atuação dedicada e corajosa em Munique. O Bayern pode ser campeão e jogará de acordo. Queremos impedir isso. Fizemos um bom jogo no último sábado, precisamos desse desempenho em um nível ainda mais alto e consistente ao longo dos 90 minutos - declarou o comandante do Dortmund.
FICHA TÉCNICA:Bayern de Munique x Dortmund
Data e horário: 23/4/2022, às 13h30 (de Brasília)Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Onde assistir: OneFootball e LANCE!
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Pavard, Upamecano, Hernández e Davies; Kimmich e Goretzka; Gnabry, Muller e Coman; Lewandowski
Desfalques: Tanguy Nianzou, Corentin Tolisso, Omar Richards e Bouna Sarr (machucados)
DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Hitz; Pongracic, Akanji e Zagadou; Wolf, Bellingham, Can e Guerreiro; Brandt e Reus; Haaland
Desfalques: Gregor Kobel, Mats Hummels, Mahmoud Dahoud, Thomas Meunier, Mateu Morey, Marcel Schmelzer, Giovanni Reyna, Steffen Tigges e Witsel (machucados)