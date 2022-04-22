Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Bayern de Munique x Dortmund: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga
futebol

Bayern de Munique x Dortmund: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

Em caso de vitória, clube bávaro irá se sagrar campeão da Alemanha...
LanceNet

22 abr 2022 às 10:36

O Bayern de Munique recebe o Borussia Dortmund neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília), pela Bundesliga. O clube bávaro pode sagrar-se campeão alemão em caso de vitória sobre o clube aurinegro com três jogos de antecedência. O duelo será transmitido no site do LANCE!.FALA, NAGELSMANN- Eles têm alguns desfalques, mas são versáteis e podem jogar em muitos sistemas durante o jogo. Eu posso imaginar que temos algo planejado. Mas primeiro estou focado no trabalho, no oponente. Se sairmos campeões, certamente haverá algo na Marienplatz - disse o técnico do Bayern.
> Veja a tabela da Bundesliga
FALA, ROSE- Precisamos de uma atuação dedicada e corajosa em Munique. O Bayern pode ser campeão e jogará de acordo. Queremos impedir isso. Fizemos um bom jogo no último sábado, precisamos desse desempenho em um nível ainda mais alto e consistente ao longo dos 90 minutos - declarou o comandante do Dortmund.
FICHA TÉCNICA:Bayern de Munique x Dortmund
Data e horário: 23/4/2022, às 13h30 (de Brasília)Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Onde assistir: OneFootball e LANCE!
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Pavard, Upamecano, Hernández e Davies; Kimmich e Goretzka; Gnabry, Muller e Coman; Lewandowski
Desfalques: Tanguy Nianzou, Corentin Tolisso, Omar Richards e Bouna Sarr (machucados)
DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Hitz; Pongracic, Akanji e Zagadou; Wolf, Bellingham, Can e Guerreiro; Brandt e Reus; Haaland
Desfalques: Gregor Kobel, Mats Hummels, Mahmoud Dahoud, Thomas Meunier, Mateu Morey, Marcel Schmelzer, Giovanni Reyna, Steffen Tigges e Witsel (machucados)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados