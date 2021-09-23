Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bayern de Munique demonstra interesse em zagueiro do Chelsea

Rudiger tem contrato com o Chelsea até 2022 e também está na mira do Real Madrid e do Paris Saint-Germain para a próxima temporada...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 15:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 15:35
Crédito: AFP
Antonio Rudiger, zagueiro do Chelsea, está na mira do Bayern de Munique para a próxima temporada, segundo o portal "Goal". O atleta tem contrato com os Blues até 2022 e também atrai o interesse do Real Madrid e do Paris Saint-Germain.O clube alemão entrou em contato com o irmão e agente do atleta, Sahr Senesie, mas as conversas estão em uma fase embrionária. Não há nenhuma proposta apesar do defensor agradar o técnico Julian Nagelsmann, que já pensa em uma reposição para uma possível saída de Sule.
> Veja a tabela da Bundesliga
E a chegada de Rudiger está pendente da definição da situação de Sule. O atleta bávaro também possui contrato até 2022, mas não decidiu se irá renovar seu vínculo ou explorar o mercado. No entanto, Nagelsmann não deve pedir um novo zagueiro caso o membro do atual elenco decida permanecer.
Por outro lado, Rudiger segue em negociações com o Chelsea em busca de um acordo por uma renovação contratual, mas os Blues estão cautelosos com relação as demandas do alemão. E essa novela deve percorrer até a próxima janela de verão europeu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bayern de munique chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vasco vence na Libertadores de futebol de areia
Com capixaba brilhando, Vasco goleia e avança para quartas da Libertadores de beach soccer
Festival de Forró de Itaúnas terá atração internacional e concurso musical com prêmio de R$ 8 mil
Festival Nacional de Forró de Itaúnas terá atração internacional e concurso com prêmio de R$ 8 mil
Democrata GV x Vitória-ES, pela Série D do Brasileirão 2026
Vitória perde novamente e encerra primeiro turno fora do G-4 na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados