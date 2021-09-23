Bayern de Munique demonstra interesse em zagueiro do Chelsea

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Antonio Rudiger, zagueiro do Chelsea, está na mira do Bayern de Munique para a próxima temporada, segundo o portal "Goal". O atleta tem contrato com os Blues até 2022 e também atrai o interesse do Real Madrid e do Paris Saint-Germain.O clube alemão entrou em contato com o irmão e agente do atleta, Sahr Senesie, mas as conversas estão em uma fase embrionária. Não há nenhuma proposta apesar do defensor agradar o técnico Julian Nagelsmann, que já pensa em uma reposição para uma possível saída de Sule.

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E a chegada de Rudiger está pendente da definição da situação de Sule. O atleta bávaro também possui contrato até 2022, mas não decidiu se irá renovar seu vínculo ou explorar o mercado. No entanto, Nagelsmann não deve pedir um novo zagueiro caso o membro do atual elenco decida permanecer.