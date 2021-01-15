Bastidores: Marinho no muro, fico de Luan e choro de João Paulo

O Santos divulgou o vídeo de bastidores da partida contra o Boca Juniors, pela semifinal da Taça Libertadores. O Peixe eliminou a equipe argentina pelo placar de 3 a 0, na Vila Belmiro e avançou para a grande final da Competição Sul-Americana. O clima bom e de união marcou os bastidores da classificação santista.Após o apito final, o goleiro João Paulo desabou no gramado. O Menino da Vila voltou a ser titular no gol depois de John testar positivo para a Covid-19. Houve comemoração ainda em campo com o elenco, com a classificação para a final o Alvinegro tem a opção de compra do zagueiro Luan Peres. O atleta ganhou uma caneta da namorada para assinar o contrato com o Peixe e falou "Eu fico".Outro momento marcante foi no vestiário. Destaque e líder da equipe na temporada, Marinho fez um discurso sobre a classificação. A camisa 11 ressaltou a união e chamou o elenco de "família". Além disso, o atacante comentou que um dia quer estar no muro do CT Rei Pelé e fazer história no clube.- Primeiramente eu queria agradecer a todos vocês aqui, pela família que a gente formou. Em meio a tantas dificuldades, a gente está na final hoje. (...) quando a gente está chegando no clube, a gente passa, dirigente passa, diretor passa, mas a instituição é muito grande e fica. Eu vejo os caras no muro, falar que eu tenho vontade de estar no muro. (...)Eu fico feliz pra caramba, a gente mostra todos os dias que somos uma família. Saber que a preparação não é no dia 29, é amanhã já. O que a gente tem é a oportunidade de fazer a nossa história. Santos é gigante! Individualmente ganha jogo, coletivamente a gente ganha campeonato e é isso que a gente precisa. Eu não sei o dia de amanhã, mas quero sair pela porta da frente onde eu entrei. Quero sair com meu nome na história, no muro e pode ser que para muita gente não seja nada, mas para mim é. A gente é uma família e a gente vai nós por nós! - falou Marinho no vestiário.O Alvinegro vai em busca do Tetracampeonato. Rumo a Glória Eterna, Santos e Palmeiras se enfrentam no dia 30 de janeira, às 17 horas, no Maracanã em busca do título. Peixe eliminou LDU, Grêmio e Boca Juniors na fase eliminatória. Foram 8 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota até então na campanha santista.