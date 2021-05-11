Bastidores do Fluminense: Nino e Fred comandam preleção, e Roger se emociona com vaga na final

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Na tarde do último domingo, o Fluminense derrotou a Portuguesa por 3 a 1, no Maracanã, e garantiu vaga na final do Campeonato Carioca de 2021. O Tricolor chegou ao Maracanã em clima de alegria e descontração entre os jogadores. Antes da bola rolar, contudo, a equipe virou a chave e apresentou seriedade e foco para a semifinal. Os bastidores da FluTV mostraram que Fred e Nino foram os jogadores que comandaram a prelação para motivar o grupo. > Relembre os gols mais importantes de Fred com a camisa do Fluminense- Todo mundo concentrado, quem vai entrar, quem está no banco. Falando e orientando, colocar pra cima lá dentro. Ter humildade de grande quando estiver sem a bola. É o jogo da vida dos caras, mas é o jogo que nos leva à final. Vamos impor o nosso ritmo. Não vamos fazer nada de diferente do que temos feito no nosso dia a dia. Nada de diferente - disse Fred .

- Concentração a gente não negocia, vontade a gente não negocia. É do primeiro ao último minuto. Ajudar o companheiro a gente não negocia, é o tempo todo um correndo pelo outro. Vamos aproveitar cada minuto dessa oportunidade. É por isso que a gente trabalha - completou Nino.> ATUAÇÕES: Crias de Xerém se destacam na vitória do Fluminense Após a partida, já nos vestiários, o técnico Roger Machado se emocionou ao revelar o desejo de chegar a uma final pelo Fluminense e agradeceu ao grupo por ajudá-lo neste objetivo. Além disso, o treinador lembrou das semanas desgastantes do Tricolor e pediu para que o elenco aproveitasse o tempo de descanso, porque o time ainda terá mais compromissos pela frente.

- Eu, pessoalmente, esperei por esse momento de poder estar novamente disputando uma final por esse clube. Pra mim é motivo de muita alegria e, sobretudo, um objetivo de vida e profissional sendo realizado nesse momento. Vocês me ajudaram para que eu pudesse estar nesse momento. Muito obrigado. Não sou um cara extremamente emotivo, mas acho que esse grupo está me amolecendo demais. Parabéns, rapaziada, primeira final da gente.

- Nós temos uma maratona muito grande. É importante a gente por as perninhas para cima, descansar a maior parte do tempo possível e estar focado nessas decisões que a gente vai ter. Em um outro momento a gente pode descontrair, mas, agora, é só pau dentro, e a gente está preparado. Temos um time organizado e competitivo. Os gols do Fluminense foram marcados por Yago Felipe, Gabriel Teixeira e Kayku. Abaixo, confira o que cada um falou aos Bastidores da FluTV após a vitória sobre a Portuguesa:

Yago Felipe

- Muito feliz pela classificação. A final é importante, teremos o Fla-Flu. Também estou feliz pelo gol, hoje é Dia das Mães, poder homenagear a minha esposa, que vai ser mamãe, a Aurora está vindo aí. Também quero homenagear a minha mãe, que mora em Limoeiro do Norte, interior do Ceará, e desejar um feliz Dia das Mães à todas as mamães. Gabriel Teixeira

- Fico muito feliz pela primeira final, ajudei o time com gol. Espero que seja a primeira (final) de muitas. A sensação de fazer um gol na semifinal é muito boa, venho trabalhando muito e Graças a Deus fui muito feliz. Seguimos.

Kayky