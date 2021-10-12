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futebol

Bastidores da vitória do Santos tem discurso forte de Carille e aplausos a Jobson

Santos divulgou o vídeo de bastidores da vitória sobre o Grêmio com discurso de Carille sobre mudanças na equipe e aplausos ao volante Jobson pela volta aos gramados...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 09:54

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 09:54

Crédito: Divulgação / Santos FC
O Santos divulgou as imagens do vestiário do Santos no antes e depois da vitória contra o Grêmio, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A principal declaração ficou por conta do técnico Fábio Carille. O treinador falou sobre as mudanças no time para encaixar o 'melhor Santos', deu a entender que respeita todos do elenco e que as mudanças acontecem naturalmente.- Mais uma vez muito orgulhoso pela garra, pela determinação. Pela família que está sendo criada aqui desde que eu cheguei, é o que eu posso falar, não posso falar por antes. Obrigado. Tem muita coisa pela frente ainda, sei como é para jogador, tira um, coloca outro, mas aqui a gente pensa para o melhor de todos, sem maldade e sacanagem com ninguém. Eu quero que vocês entendam isso e estão entendendo. Essa vitória foi muito importante para nossa caminhada - disse Carille.
O lateral Pará pediu a palavra para dedicar o triunfo ao volante Jobson. O jogador fez sua reestreia pelo Santos após uma grave lesão sofrida em janeiro. Ele entrou aos 34 minutos do segundo tempo e se tornou mais uma opção no meio de campo para o técnico Fábio Carille.- A gente queria dedicar essa vitória espetacular, na raça, ao Jobson, que ficou praticamente 10 meses fora. Ele merece muito, trabalha pra caramba com a gente e não vamos deixar para trás - afirmou Pará.

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