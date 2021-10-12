Bastidores da vitória do Santos tem discurso forte de Carille e aplausos a Jobson

O Santos divulgou as imagens do vestiário do Santos no antes e depois da vitória contra o Grêmio, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A principal declaração ficou por conta do técnico Fábio Carille. O treinador falou sobre as mudanças no time para encaixar o 'melhor Santos', deu a entender que respeita todos do elenco e que as mudanças acontecem naturalmente.- Mais uma vez muito orgulhoso pela garra, pela determinação. Pela família que está sendo criada aqui desde que eu cheguei, é o que eu posso falar, não posso falar por antes. Obrigado. Tem muita coisa pela frente ainda, sei como é para jogador, tira um, coloca outro, mas aqui a gente pensa para o melhor de todos, sem maldade e sacanagem com ninguém. Eu quero que vocês entendam isso e estão entendendo. Essa vitória foi muito importante para nossa caminhada - disse Carille.