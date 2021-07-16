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Bastidores da vitória do Flamengo na Liberta têm incentivo de Renato e resenha de Gabi e Filipe Luís; assista

Rubro-Negro venceu o Defensa y Justicia por 1 a 0, na estreia de Renato Gaúcho no comando da equipe. Jogo de volta será na próxima quarta-feira, em Brasília...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 14:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jul 2021 às 14:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo divulgou nesta sexta-feira o vídeo com imagens dos bastidores da vitória de 1 a 0 sobre o Defensa y Justicia, pelas oitavas de final da Libertadores. A partida foi disputada na última quarta-feira, em Buenos Aires, e marcou a estreia de Renato Gaúcho no comando do Rubro-Negro. As imagens mostram um técnico bastante motivador e um ambiente tranquilo entre os jogadores após a troca recente de treinador (veja o vídeo completo no fim da matéria).
+ VÍDEO: Gabigol posta comemoração do elenco após desembarque no RioAntes da partida, por exemplo, Gabigol e Filipe Luís protagonizaram um momento de descontração no vestiário. O atacante, que ficou um mês e meio sem atuar pelo Flamengo, brincou com o lateral-esquerdo que estava com saudades dele e projetou a parceria nos próximos anos.
- Que saudade eu estava de você. Você é tão calmo dentro de campo. Bom saber que você vai renovar e vai me treinar daqui um tempo. E eu não vou te respeitar. E outra: se eu não for o capitão do seu time, eu vou ficar put* - disse Gabigol ao companheiro.
+ Poupar ou usar força máxima? Com Liberta na mira, Renato vive dilema nos primeiros dias de Flamengo
O ambiente pré-jogo também foi de concentração e seriedade. Na roda da equipe minutos antes da partida, houve palavras de incentivo de líderes do elenco, como Diego Alves e Everton Ribeiro, além do discurso de Renato Gaúcho. O treinador motivou o grupo e destacou a importância de levar um bom resultado para o jogo de volta.
- Não esqueçam que o campo está um sabão. Podem chutar, fiquem atentos ao rebote deles. Concentrados, focados. E outra coisa, gente. Não fica decidido aqui hoje, não. Tem 180 minutos de jogo, mas quanto menos dificuldade a gente levar para lá, melhor.
+ Ingresso online, vacinação completa e PCR negativo: veja os protocolos para jogo do Flamengo na Libertadores
Flamengo e Defensa y Justicia se enfrentam novamente na próxima quarta-feira, em Brasília e com público. A vitória no jogo de ida permite que o Rubro-Negro se classifique até com um empate. Vitória do clube argentino por 1 a 0 leva o confronto para os pênaltis. Antes, o Fla entra em campo no domingo, às 18h15, para encarar o Bahia, no estádio Pituaçu, pelo Brasileirão.Veja o vídeo de bastidores na íntegra:

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